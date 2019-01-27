به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان با لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران، دیدار و گفتگو کرد.
دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بینالملل با اشاره به تجربه موفق همکاری تهران و مسکو در کمک به سوریه و ضرورت کمک به امنیت منطقه گفت: اقدامات نظامی و تحریکآمیز رژیم صهیونیستی و نقض حریم سوریه، تهدید کننده جدی امنیت منطقه بشمار میرود.
وی افزود: صهیونیستها بازنده اصلی آتش افروزی در منطقه خواهند بود.
امیرعبداللهیان با اشاره به آثار مثبت تشکیل کمیسیون عالی پارلمانی مشترک دو کشور، این اقدام را نیز تجربه موفق دیگری در همکاریهای روبه رشد دو کشور خواند و اضافه کرد: همکاریهای پارلمانی نقش مهمی در رفع برخی موانع و تسهیل روابط دولتی و بخش خصوصی دو کشور دارد.
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران در این دیدار نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران و روسیه دارای مواضع و راهبردهای مشترک در زمینههای مختلف هستند و این سطح از مناسبات میبایست حفظ و تداوم یابد.
وی همچنین تصریح کرد: روسیه از توسعه و گسترش همکاریها و رایزنی در مسائل مختلف و مورد علاقه فیمابین استقبال و حمایت میکند.
طرفین در این دیدار ضمن ارائه آخرین تحولات منطقه، پیرامون موضوعات و مسائل مشترک و قابل توجه طرفین از جمله مسائل دوجانبه پارلمانی تبادل نظر کردند.
در این دیدار، همچنین برخی مباحث بینالمللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
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