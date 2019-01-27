افتتاح ۱۰۰۶ واحد مسکن مهر به مناسبت دهه فجر در خراسان شمالی

علیرضا مصطفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد مسکن مهر با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی در قالب تسهیلات بانکی ساخته شده است.

مصطفی زاده افزود: از این تعداد واحد قابل افتتاح، ۹۰۶ واحد در شهرستان بجنورد و ۱۰۰ واحد در شهرستان شیروان است.

وی با بیان اینکه شمار مسکن مهر، چهار هزار و ۳۱۵ واحد بوده، تصریح کرد: با افتتاح این تعداد مسکن در دهه فجر، سه هزار و ۳۰۹ واحد باقی می ماند که در حال حاضر یک هزار و ۲۹۸ واحد زیر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مشکل دار هستند که اداره کل راه و شهرسازی استان در صدد رفع آن ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی بیان کرد: سهمیه استان از مسکن مهر برای شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، بیش از ۲۴ هزار واحد است.