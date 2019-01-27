ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی/آغاز بارش برف از فردا

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، از بعد از ظهر امروز یکشنبه با ورود سامانه بارشی در برخی نقاط استان شاهد بارش پراکنده برف و باران در استان خواهیم بود افزود: بیشترین بارشها در شهرهای جنوب استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: با گسترش فعالیت سامانه بارشی طی روز دوشنبه در اغلب نقاط استان شاهد بارش باران و برف در سطح استان خواهیم بود.

صابری با اشاره به آغاز بارش باران و برف در استان گفت: در این راستا شاهد وزش باد شدید، آبگرفتگی معابر عمومی و نیز سیلابی شدن مسیلها به همراه اختلال در تردد های جاده ای استان از بعد از ظهر یکشنبه پیش بینی می شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با توجه به تغذیه مناسب رطوبتی سامانه بارشی از فردا دوشنبه شاهد بارشهای گسترده و نسبتا شدید در نیمه غربی و احتمال سیلاب و آبگرفتگی در این مناطق وجود دارد.

صابری خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه با شدت یافتن بارشها دمای هوا در مناطق مختلف استان ۶ تا ۸ درجه کاهش می یابد.