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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی/آغاز بارش برف از فردا

ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی/آغاز بارش برف از فردا

ارومیه – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از ورود سامانه بارشی و آغاز بارش باران و برف از فردا دوشنبه در استان خبر داد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، از بعد از ظهر امروز یکشنبه با ورود سامانه بارشی در برخی نقاط استان شاهد بارش پراکنده برف و باران در استان خواهیم بود افزود: بیشترین بارشها در شهرهای جنوب استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: با گسترش فعالیت سامانه بارشی طی روز دوشنبه در اغلب نقاط استان شاهد بارش باران و برف در سطح استان خواهیم بود.

صابری با اشاره به آغاز بارش باران و برف در استان گفت: در این راستا شاهد وزش باد شدید، آبگرفتگی معابر عمومی و نیز سیلابی شدن مسیلها به همراه اختلال در تردد های جاده ای استان از بعد از ظهر یکشنبه پیش بینی می شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با توجه به تغذیه مناسب رطوبتی سامانه بارشی از فردا دوشنبه شاهد بارشهای گسترده و نسبتا شدید در نیمه غربی و احتمال سیلاب و آبگرفتگی در این مناطق وجود دارد.

صابری خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه با شدت یافتن بارشها دمای هوا در مناطق مختلف استان ۶ تا ۸ درجه کاهش می یابد.

کد مطلب 4525269

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