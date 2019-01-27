حرمت ایام فاطمیه در جشن های دهه فجر حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی رحیمی ظهر امروز یک شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی هشترود اظهار داشت: وظیفه رسانه های جمعی رساندن پیام انقلاب به نسل های اینده است.

وی سپس ادامه داد: دراین برهه از تاریخ که می رویم تا چهملین سالگرد انقلاب را جشن بگیریم، دشمنان سعی می کنند با وارونه جلوه دادن دستاوردهای انقلاب به نسل های جدید اجازه ندهند تا آنان از پیشرفت ها با خبر شوند.

وی افزود: رسانه ها در رأس آن صداوسیما باید در انعکاس اخبار انقلاب با تهیه برنامه های خوب و قابل قبول مردم را از پیشرفت های کشور بعد از انقلاب آگاه کند.

امام جمعه هشترود با بیان اینکه ایام الله دهه فجر با ایام فاطمیه همزمان است، ادامه داد: سعی شده است که در برنامه ها حرمت این روزها نیز حفظ شود.