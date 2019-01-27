نساجی مشکل مالی ندارد/ استقلال با فرهاد بهتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مجیدی در حاشیه دیدار دوستانه استقلال برابر نساجی گفت: خوشبختانه شرایط این روزهای نساجی بسیار خوب است و این تیم لیاقت آن را دارد که با تیم های بزرگ لیگ برتری مبارزه کند.

وی تاکید کرد: بازیکنان ما از انگیزه بالایی برخوردارند و تلاش می کنند تا در نیم فصل دوم نتایج قابل قبولی کسب کنند.

وی در مورد حضور فرهاد مجیدی در استقلال گفت: فرهاد یکی از بازیکنان بزرگ استقلال بوده و حالا دوباره به خانه اش بازگشته است. او کار سختی در پیش دارد اما با توجه به نظم و انضباطی که او دارد و بسیار پخته و با تجربه است، مطمئناً روزهای خوبی در انتظار هواداران استقلال خواهد بود.

وی در مورد تقابل او و برادرش هم گفت: فوتبال حرفه ای شده است. من حالا برای نساجی کار می کنم و تمام تلاشم را برای موفقیت این تیم انجام می دهم.

مجیدی در پاسخ به این سوال که قرار نیست نساجی تمریناتش را در شهر قائم شهر انجام دهد، گفت: اگر شرایط و امکانات آنجا خوب باشد مطمئن باشید ما از فردا تمرینات خود را در قائم شهر انجام خواهیم داد. اما با توجه به اینکه بهترین امکانات را در ورزشگاه کارگران در اختیار داریم، از این موضوع استفاده کرده و تمریناتمام را در اینجا ادامه می دهیم.

وی در مورد مسائل مالی تیم هم گفت: خوشبختانه در نساجی مشکل پرداختی نداریم. همه چیز طبق روال انجام می شود و بازیکنان مشکلی از این بابت ندارند.

وی در مورد حضور جلالی در نساجی قائم شهر گفت: مجید جلالی نیاز به تعریف ندارد. او یکی از مربیان باتجربه و بزرگ فوتبال ماست و خود من ۲۵ سال پیش افتخار شاگردی او را داشتم و مطمئنم نساجی قائم شهر با حضور مجید جلالی می تواند موفق باشد.

سرپرست تیم فوتبال نساجی قائم شهر در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم با حمایت هواداران و مسئولین استانی نتایج قابل قبولی در نیم فصل دوم داشته باشیم.