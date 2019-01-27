به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای ضمن ارائه تذکر کتبی به رئیس جمهور، بر لزوم اقدام عاجل برای حل بحران ناشی از زمین لغزش در این شهرستان در منطقه «مورزرین» تاکید کرد.

در این تذکر کتبی آمده است:

بیش از یک هفته است بارش برف و باران و متعاقب آن ریزش کوه و رانش زمین منجر به مسدود شدن رودخانه «مورزرین» الیگودرز و ایجاد سد در مسیر رودخانه گردیده است، هرلحظه بیم طغیان آب سد و به زیر رفتن روستاها و مزارع پرورش ماهی پایین دست سد می رود.

علی رغم بازدیدهای میدانی انجام شده تاکنون اقدام اجرایی مناسبی در خصوص حل مشکل مذکور و ایجاد زیرساخت های تخریب شده صورت نگرفته است.

تسریع در حل مشکل و جبران خسارت های وارده قبل از وقوع خسارت های بزرگ تر مورد انتظار مردم الیگودرز است.

بر اساس این گزارش، ۲۹ دی ماه بود که زمین لغزش در الیگودرز منجر به مسدود شدن جاده الیگودرز- زز و ماهرو به طول ۳۰۰ متر شد و راه دسترسی ۱۴۷ روستا با بیش از ۲۱ هزار نفر جمعیت را بست؛ همچنین این حادثه منجر به انسداد مسیر رودخانه «مورزرین» شد. امروز یکشنبه هفتم بهمن ماه نیروهای راهداری توانستند یک واریانت جدید در محل زمین لغزش ایجاد کنند و راه دسترسی اهالی روستاهای منطقه را برقرار کنند اما همچنان مسیر رودخانه «مورزرین» بسته است و با ورود سامانه بارشی به جو لرستان احتمال طغیان رودخانه و زیر آب رفتن روستاها و مزارع پرورش ماهی منطقه وجود دارد.