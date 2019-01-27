ساخت موزه دفاع مقدس در استان قزوین با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی دفاع مقدس روز یکشنبه به ریاست استاندار قزوین در بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان تشکیل جلسه داد.

سرتیپ دوم ستاد بهنام پیری دراین جلسه اظهارداشت: این بنیاد زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح اداره می شود ومتعلق به همه نیروهای مسلح و مردم است.

وی بیان کرد: این بنیاد کمی مظلوم واقع شده و امیدواریم با حمایت همه دستگاهها بتوان به اهداف متعالی آن در حفظ ارزشهای دفاع مقدس جامه عمل پوشاند.

پیری یادآورشد: وظیفه داریم تا ایثارگری های رزمندگان و شهدا را حفظ کرده و آن را به نسل آینده منتقل کنیم زیرا آنچه ما را به پیروزی رساند همین شهدا و ایثارگران و جانبازان بودند.

وی افزود: امروز هم تداوم انقلاب به شهدا و دستاوردهای آنها نیاز دارد و باید تلاش کنیم تا تفکر بسیجی و نظامی گری در استان احیا شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین یادآورشد: همه ما سرباز شهدا هستیم و انتظار داریم بنیاد را متعلق به خود بدانید و همکاری کنید تا با تعامل بیشتر بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر در استان قزوین ۷۲ یادمان شهدا احداث شده و ۲۰۰ شهید گمنام هم داریم که باید برای آنها نیز المان شهید نصب شود.

سرتیپ پیری اضافه کرد: با ایجاد دایره راهیان نور و پیش کسوتان، تشکل های مردم نهاد، اسناد و کتابخانه دفاع مقدس امیدواریم بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را محقق کنیم.

وی اظهارداشت: سالانه در بخش فرهنگی بیش از ۵۰ جلد کتاب در خصوص دفاع مقدس چاپ و منتشر می شود و امروز به اندازه کتابخانه ملی کتاب در اختیار داریم که به دلیل نداشتن مکانی مناسب خاک می خورد و با فعال کردن دایره نشر آثار روحانیون، بانوان، بخش هنری و سینمایی دفاع مقدس نسبت به انجام امور فرهنگی اقدام کرده ایم.

ساخت موزه دفاع مقدس را با جدیت پیگیری می کنیم

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قزوین اظهارداشت: ساخت موزه دفاع مقدس را به عنوان یک تکلیف مهم با جدیت دنبال می کنیم و از استاندار و مسئولان استان بویژه شهردار و معاون عمرانی استانداری انتظار داریم مساعدت لازم را انجام دهند تا این کار بزرگ به سرانجام برسد.

پیری گفت: تاکنون در ۲۲ استان ساخت موزه دفاع مقدس آغاز شده ولی در قزوین این مشکل حل نشده و تلاش می کنیم مرکز فرهنگی دفاع مقدس را با ۴۱ هزار مترمربع زمین احداث کنیم تا یادگاری ارزشمند از آن دوران در استان رقم بخورد.

وی اضافه کرد: در دولت های گذشته مقرر شد ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت موزه پیش بینی شود که تاکنون فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته و ۸۵۰ میلیون تومان برای اجرای فنداسیون هزینه شده است.

پیری یادآورشد: تاکنون اعتبار گرفته شده ۷۶۰ میلیون تومان و حدود ۱۴۰ میلیون تومان اوراق است که امیدواریم در ادامه کار بتوانیم این موزه را بسرعت احداث کنیم.

وی گفت: موزه دفاع مقدس ارزش صدها پارک را دارد و از سال ۸۳ مراکز فرهنگی کلید خورده اما هنوز کار زیادی نشده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قزوین اضافه کرد: در استان قزوین بیش از ۵۰ هزار رزمنده در دوران جنگ تحمیلی داشتیم و امروز سه هزار شهید، ۲۰۰ شهید گمنام، ۶۶۴ آزاده از افتخارات کشور است که برای زنده نگهداشتن یاد و راهشان ساخت موزه دفاع مقدس را با جدیت دنبال می کنیم.