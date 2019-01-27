دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ شناسایی بخش خصوصی نماها

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر بعد از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی چشم‎انداز صنعت غذا در شرایط تحریم که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی در کنار نظام است و همه می دانیم در جنگ اقتصادی قرار داریم.

وی با انتقاد از استفاده نشدن ظرفیت بخش خصوصی توسط دولت، افزود: عده ‎ای شرایط امروز کشور را در ضعف دولت و بی تدبیری مدیران می‎ دانند که به نظر من هم اشتباه نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ادامه داد: نگاه دولت حمایت از بخش خصوصی است اما مدیران میانی و بدنه کارشناسی دولت چنین نگاهی به بخش خصوصی ندارند.

وی اضافه کرد: اطلاعات درست به دولت داده نمی شود و این اطلاعات نادرست منبع تصمیم گیری دولت می شود و دولت هم چوب تخلف عده ای را به همه تولیدکنندگان و بخش خصوصی می زند.

مهاجر تصریح کرد: دولت ارز دولتی را در اختیار عده ای قرار داده است که ماهم (بخش خصوصی) مدعی هستیم اسامی دریافت کنندگان ارز منتشر شود تا بخش خصوصی نماها شناسایی شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان این که مدیرانی وجود دارند که حیثیت دولت را زیر سوال می‎ برند، گفت: دولت همه تلاش خود را به کار گرفته اما برخی مشکلات وجود دارد و در این شرایط اگر یکدیگر را درک نکنیم و کنار هم نباشیم با مشکلات عدیده ‎ای در سال آینده مواجه خواهیم بود.

وی متذکر شد: برای عبور از مشکلات اقتصادی موجود دولت باید ضعف های خود را اصلاح و از بخش خصوصی حمایت کند.