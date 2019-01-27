احداث پایانه مدرن مسافری دریایی اقدامی مهم در بندر خرمشهر

نورالله اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر مناسبت فرارسیدن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بندر خرمشهر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین بنادر ایران، در شمال غربی خلیج‌فارس و در جنوب غربی ایران و در همسایگی جنوب شرقی عراق در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون قرار دارد.

وی ادامه داد: این بندر با کشور عراق دارای مرز مشترک بوده و حلقه طلایی ارتباط تجاری کشور با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر خاطرنشان کرد: این بندر سابقه طولانی در تجارت دریایی داشته و ساخت و بهره‌برداری از اسکله‌های ویژه پذیرش کشتی‌های اقیانوس‌پیما در بندر خرمشهر از ابتدای سال ۱۳۰۰ شمسی شروع شده و این فعالیت‌ها در زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن به اوج خود رسید.

وی تصریح کرد: در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی بندر خرمشهر با داشتن ۱۰ اسکله یکی از بزرگترین بنادر کشور به‌حساب می‌آمد؛ به طوری که در سال ۱۳۵۶ چهار میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشور وارد می‌شد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با اشاره به اینکه پس از وقوع جنگ تحمیلی ۸ ساله، بخش زیادی از زیرساخت‌ها و تاسیسات این بندر خسارت دید افزود: پس از جنگ تحمیلی علاوه بر اینکه زیرساخت‌های قبل از جنگ اعم از اسکله‌ها، انبارها و محوطه‌ها با هدف ارتقاء و بهبود خدمات بندری و دریایی بازسازی شد، این بندر در حوزه‌های مختلف شاهد توسعه و افزایش ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کالا و همچنین سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف بوده است.

وی در خصوص مقایسه ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌های بندر خرمشهر با دوران قبل از انقلاب اسلامی گفت: تمام زیرساخت‌های بندر خرمشهر که قبل از جنگ تحمیلی و انقلاب وجود داشته است کاملا بازسازی شده و علاوه بر آن امکانات و ظرفیت‌های جدیدی نیز به آن افزوده شده است.

اسعدی یکی از شاخص‌ترین این امکانات، ایجاد اسکله های کانتینری و تجهیز آن به تجهیزات مدرن عنوان کرد و اظهار داشت: احداث محوطه‌های نگهداری کانتینر (cy) و تجهیز آن، بنحوی که به صراحت می‌توان ادعا کرد بندر خرمشهر قبل از انقلاب فاقد کارکرد کانتینری بوده و درحال حاضر با داشتن ترمینال کانتینر استاندارد دارای ظرفیت تخلیه وبارگیری حداقل ۲۵۰هزار TEU در سال است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر ادامه داد: یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای توسعه بندر خرمشهر، احداث پایانه مدرن مسافری دریایی با ظرفیت جابجایی دو هزار مسافر در روز است.

وی اضافه کرد: این پایانه مجهز، با داشتن دو پست اسکله، ظرفیت پهلو دهی همزمان دوکشتی کاتامارا را دارا است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خاطرنشان کرد: پایانه مسافری دریایی خلیج‌فارس به عنوان یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین ترمینال‌های دریایی کشور و منطقه، نقش عمده‌ای در توسعه مناسبات تجاری بندر با سایر بنادر منطقه دارد.

اسدی گفت: اگر چه ظرفیت اسمی این پایانه جابه‌جایی روزانه ۲هزار نفر است، اما فعلا تنها یک مقصد خرمشهر- کویت و بالعکس در این بندر فعال است اما از سوی دیگر امکان مسافرت دریایی به مقصد عتبات عالیات از طریق پایانه خلیج‌فارس بندرخرمشهر فراهم شده است.

اسعدی افزود: البته برای ایجاد مسیرهای دریایی در خرمشهر به تامین زیرساخت‌های لازم در کشور مقصد نیاز است.

وی در ادامه تصریح کرد: بندرخرمشهر همچنین با بهره‌گیری از امکانات ویژه و نیز تعرفه‌های ارزان قیمت،‌ مناسب‌ترین بندر کشور در زمینه واردات و صادرات مجدد کالا محسوب می‌شود.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بندر خرمشهر همچنین بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی، محوطه ها و اسکله بارگیری ژاکت‌های نفتی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن احداث شده است که این بندر را جزو بنادر دارای امکان صادرات فرآورده های نفتی کرده است.

اسعدی افزود: در دوران قبل از جنگ تحمیلی بندر خرمشهر تنها تا ۴ میلیون تن امکان تخلیه و بارگیری داشت اما با توجه به توسعه و افزایش اسکله ها و زیرساخت‌های این مجتمع بندری، در خال حاضر در صورت لایروبی اروند روند و جمع آوری مغروقه‌ها، و امکان پذیری ورود شناورهای با تناژ بالا، بندر خرمشهر ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۰میلیون تن در سال را دارا است.