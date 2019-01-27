تفاهم نامه توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعلام اینکه یادداشت تفاهمی در زمینه توسعه فناوری و کارآفرینی بین معاونت های آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت امضا شد، گفت: با توجه به اینکه این دو حوزه تقارب کاری زیادی با یکدیگر دارند و تکمیل کننده کار هم در توسعه علم و فناوری سلامت در کشور هستند، این یادداشت تفاهم امضا شد.

لاریجانی با بیان اینکه دانشگاه ها متناسب با پیشرفت های علمی جامعه رشد کرده و تغییر رویکرد داده اند، گفت: در حال حاضر، دانشگاه ها در جهان به سمت دانشگاه های نسل ۳ و ۴ پیش می روند و لازم است دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز به این سمت حرکت کنند.

وی، خلق ثروت دانش بنیان، آمادگی دانش آموختگان برای کارآفرینی دانش بنیان، توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و کاهش وابستگی دانشگاه ها به منابع دولتی را از ویژگی های دانشگاه های هزاره سوم عنوان کرد و گفت: بسته حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم یکی از بسته هایی است که در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دیده شده و اجرای این بسته مستلزم همکاری تنگاتنگ حوزه آموزش و پژوهش است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه لازم است فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی ترویج یابد، اظهار داشت: برای نهادینه سازی این فرهنگ یکی از راهکارها آموزش مفاهیم مرتبط با کارآفرینی به دانشجویان است.

وی ادامه داد: دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما نباید پس از فراغت از تحصیل به دنبال شغل باشد، بلکه آموزش دانشجویان باید به نحوی باشد که بتوانند شغل ایجاد کنند.

لاریجانی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده گفت: این تفاهم نامه با هدف همکاری دو معاونت در گسترش آموزش های مرتبط با کارآفرینی، نوآوری، فناوری و مالکیت فکری از طریق طراحی، تولید و ارائه برنامه های آموزشی مرتبط با فناوری سلامت و کارآفرینی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان رده های مختلف به ویژه تحصیلات تکمیلی منعقد شده است.

وی افزود: برقراری ارتباط بین دانشگاه ها و سازمان ها، شرکت ها و نهادهای فناور و دانش بنیان از دیگر اهداف این تفاهم نامه است که توسط طرفین و با هماهنگی پیگیری می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه بستر خوبی برای ارائه آموزش های کارآفرینی و مالکیت فکری به دانشجویان و اساتید دانشگاه ها دارد و در اجرای تفاهم نامه از این بستر استفاده می شود.

لاریجانی گفت: کارگروهی متشکل از زیرمجموعه های ذیربط در هر دو معاونت و همچنین صاحبنظران دانشگاهی اجرای این تفاهم نامه را پیگیری می کنند.