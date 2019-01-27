به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس محیط زیست کشور با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت ها در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: برخی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری نیازمند احداث راه های روستایی مناسب هستند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: برای احداث راه در ۳۰ روستای استان چهارمحال و بختیاری باید اقدام مناسب انجام شود.

وی ادامه داد: امسال در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم و باید دستاورد های انقلاب در جامعه بیان شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردبیان کرد: باید تلاش شود فعالیت های محیط زیست در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب به مردم بیان شود.

وی اظهار داشت: محیط زندگی مردم از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است و باید تلاش شود که فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه نهادینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه باید در راستای حفظ محیط زیست تلاش کرد، بیان کرد: حفظ محیط زیست نقش مهمی در سلامت انسان ها دارد.