«نشان افتخار» زنان در چهل سالگی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند چهار قسمتی «نشان افتخار» با موضوع جایگاه زن ایرانی در پیشرفت انقلاب اسلامی و توانمندی های زنان در حوزه های مختلف در گروه اجتماعی و فرهنگی شبکه دو تولید می شود.

مجتبی احمدی تهیه کننده و کارگردان این مستند تلویزیونی گفت: نمی توان جایگاه زنان را که امروز دوشادوش مردان در جامعه فعالیت می کنند نادیده گرفت و نمی شود پیشرفت حضور زنان در عرصه های مختلف را در چهل سال اخیر ندید چرا که حضور درخشان زنان در عرصه ورزش، سیاست، علم و حتی اقتصاد با آمار و ارقام مشخص قابل بررسی است.

وی ادامه داد: در یک مجموعه مستند کوتاه قطعا نمی توان به جایگاه زن در چهل سال اخیر به طور تمام و کمال پرداخت اما تلاش کردیم گوشه ای از اقداماتی را که در چهل سال اخیر بستری مناسب برای پیشرفت، رشد و شکوفایی خلاقیت و استعداد زن ایرانی وجود داشته است، نمایش دهیم.

تهیه کننده مستند «نشان افتخار» عنوان کرد: حضور سیاسی زنان در راس امور، حضور زنان هنرمند در عرصه های مختلف از جمله سینما و تئاتر، میزان کسب مدال در مسابقات مختلف و مدارج علمی نشان دهنده این است که زنان گاهی از مردان اطراف خود نیز پیشی گرفته اند. زن ایرانی حتی در جبهه ها و در طول دوران دفاع مقدس هم نقشی تاثیرگذار داشته و در کنار نقش موثر و مهم مادری و همسری توانسته است به عنوان یک سرمایه اجتماعی دوشادوش مردان در اعتلای کشور قدم محکم بردارد.

احمدی با اشاره به تیم تولید این مجموعه مستند اعلام کرد: بهزاد عادلی، محمد مبین و یاسر صادقی مشاوران محتوایی این مجموعه مستند هستند، آزاده مختاری، محمدرضا پشوتن، سمانه مقدم در حوزه های تخصصی اجتماعی، ورزشی و سیاسی در کنار این اثر فعال هستند، محمدعلی راد در شناسایی زنان فعال در استان های مختلف با پروژه همکاری دارد و علی ناصری و مژگان رسولی از اعضای گروه پژوهش این مستند محسوب می شوند.

مدیریت هنری و تصویری این مستند بر عهده میثم سوری است و علی کرمانی کار تدوین و صداگذاری این مجموعه را پیش می برد.

مستند «نشان افتخار» به زودی روی آنتن شبکه دو سیما می رود.