روز سخت سایپا در گنبد/ پگاه با محمودی به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، بازی مهم هفته اول از دور برگشت در گنبد برگزار می شود. جایی که استقلال این شهر باید برای جبران شکست دور رفت با سایپا دیدار کند. موحدی سرمربی سایپا برای حفظ جایگاه خود در جمع مثلث قدرت لیگ باید پیروز این میدان باشد به خصوص آنکه میزبان شرایط مناسبی ندارد. البته بازی گنبدی ها مقابل چشم هوادران تفاوت های فراوانی با بازی های این تیم در خانه حریفان دارد.

در تهران سه بازی انجام می شود. در اولین بازی آذرپیام که در دور رفت در ارومیه به اتکا باخته بود حالا برای جبران آن شکست به تهران می آید. شاگردان سعادتی بعد از پشت سر گذاشتن دوران افت در وضعیتی متفاوت با دور رفت در برابر شاگردان وادی به میدان می روند. در بازی دوم پیکان که در بازی رفت و در اصفهان یک گیم به تربیت بدنی این شهر داد بازی برگشت را در حالی انجام خواهد داد که در تمام بازی ها محکوم به پیروزی است . کارخانه نیک می داند یک اشتباه دیگریعنی از دست دادن قهرمانی واین بدان معناست که پیکان دور برگشت را با قدرت آغاز خواهد کرد. در آخرین بازی تهران هم برق از آیدانه پذیرایی می کند. آیدانه که در دور رفت نتوانست طعم پیروزی را بچشد بعید است برابر تیم جوان و با انگیزه برق به این مهم دست یابد.



در شهر ارومیه هم یک بازی انجام خواهد شد. در ارومیه پگاه با تغییر کادر فنی و آمدن بهنام محمودی به دیدار بانک کشاورزی خواهد رفت . دیدار رفت دو تیم در تهران را پگاه به سود خود خاتمه داد ولی شرایط این بازی برای شاگردان آرمات متفاوت است چراکه آنها با شرایط بازی در لیگ برتر آشنا شده و تجربه پیدا کرده و برخی نقاط ضعف خود را نیز پیدا کرده اند.



برنامه کامل بازی های فردا به شرح زیر است:

یکشنبه 6/12/85

ساعت 15 : اتکا تهران - آذرپیام ارومیه ، شفقی (داوراول )، ابراهیم زاده (داوردوم)، ( ناظر: نعمتی )

ساعت 17: پیکان تهران - هیات والیبال اصفهان ، محسنی (داوراول)، ترابی (داوردوم)، ( ناظر: جلایر)

ساعت 19 : برق تهران - آیدانه چالدران، صباغ(داوراول ) ، قریب (داوردوم )، (ناظر: خوشدل)

ساعت 18: پگاه ارومیه - بانک کشاورزی تهران ، حق بین (داوراول )، یزدان پناه(داور دوم )،( ناظر: بندری)

ساعت 16: استقلال گنبد- سایپا تهران ، شاهمیری (داوراول ) ، جعفری (داوردوم )، ( ناظر: کشفی )

نام تیم های میزبان اول آمده است.