دستگیری ۲جوان به جرم اخاذی تحت عنوان پلیس و وکیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی اظهار داشت:‌ چند روز قبل شهروندی اراکی با در دست داشتن یک مرجوعه قضایی به پلیس امنیت عمومی استان مراجعه کرد و اظهار داشت که دو نفر که خود را وکیل و مامور پلیس معرفی کرده اند، برای رسیدگی به یک پرونده، مبلغ ۵۰میلیون ریال از خانواده وی اخاذی کرده اند.

وی افزود: با شکایت این فرد، بررسی موضوع از سوی ماموران پلیس امنیت عمومی استان پیگیری شد و در مراحل تخصصی تحقیقات، دو جوان شناسایی و در عملیات هایی جداگانه دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: در بازجویی هایی که از دستگیرشدگان انجام پذیرفت، مشخص شد که این دو جوان با اطلاع از مشکل این خانواده در یک پرونده قضایی، به آنان مراجعه کرده و با معرفی دروغین خود به عنوان مامور پلیس و وکیل دادگستری از آنان حدود ۵۰ میلیون ریال وجه نقد اخاذی می کنند.

خلجی تصریح کرد: دو جوان دستگیر شده با تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی و با صدور وثیقه قانونی به زندان معرفی شدند.