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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

معاون فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

دستگیری ۲جوان به جرم اخاذی تحت عنوان پلیس و وکیل

دستگیری ۲جوان به جرم اخاذی تحت عنوان پلیس و وکیل

اراک- معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: دو جوانی که با جعل عنوان مامور پلیس و وکیل دادگستری اخاذی می کردند، در تحقیقات ماموران پلیس امنیت استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی اظهار داشت:‌ چند روز قبل شهروندی اراکی با در دست داشتن یک مرجوعه قضایی به پلیس امنیت عمومی استان مراجعه کرد و اظهار داشت که دو نفر که خود را وکیل و مامور پلیس معرفی کرده اند، برای رسیدگی به یک پرونده، مبلغ ۵۰میلیون ریال از خانواده وی اخاذی کرده اند.

وی افزود: با شکایت این فرد، بررسی موضوع از سوی ماموران پلیس امنیت عمومی استان پیگیری شد و در مراحل تخصصی تحقیقات، دو جوان شناسایی و در عملیات هایی جداگانه دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: در بازجویی هایی که از دستگیرشدگان انجام پذیرفت، مشخص شد که این دو جوان با اطلاع از مشکل این خانواده در یک پرونده قضایی، به آنان مراجعه کرده و با معرفی دروغین خود به عنوان مامور پلیس و وکیل دادگستری از آنان حدود ۵۰ میلیون ریال وجه نقد اخاذی می کنند.

خلجی تصریح کرد: دو جوان دستگیر شده با تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی و با صدور وثیقه قانونی به زندان معرفی شدند.

کد مطلب 4525314

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