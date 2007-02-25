تجربه بازی در "تا صبح" سخت اما مفید بود

بازیگر نقش علی در مجموعه "تا صبح" درباره پذیرش بازی در این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: "عباس نعمتی نویسنده فیلمنامه این مجموعه کار من را در نمایش "ماه در آب" دیده بود و از طریق او به گروه "تا صبح" معرفی شدم و پس از صحبت های لازم و انجام تست گریم از میان پنج نفر برای ایفاء نقش علی انتخاب شدم. البته 25 روز از شروع کار گذشته بود که من به مجموعه پیوستم."

امیرحسین حسینی درباره ویژگی های شخصیت علی افزود: "علی آدم آرامی است که با سیاست میانه ای ندارد و خواهان آرامش در زندگی است. این وجه او برایم قابل لمس بود. همچنین سرنوشت علی در قصه برایم جذابیت داشت. با توجه به مرگ علی مخاطب با خود می اندیشد که او چرا مرد و اگر زنده می ماند چه اتفاقاتی می افتاد یا نمی افتاد؟ در مجموع این اتفاقات جالب بود."

وی درباره تفاوت "تا صبح" با دیگر مجموعه های مشابه با موضوع انقلاب گفت: "معمولاً در آثار مرتبط با وقایع انقلاب و رژیم گذشته بیشتر از شخصیت هایی استفاده می شود که کاریکاتوری و فانتزی هستند تا اینکه به عنوان یک شخصیت در روند دراماتیک قصه نقش تعیین کننده داشته باشند، اما در این مجموعه شخصیت ها واقعی و ملموس هستند. مثلاً تیمسار بدر با توجه به رده نظامی اش درگیری های دیگر هم دارد، شعار نمی دهد و غلو هم نمی کند. در نتیجه با آنکه محور اصلی این قصه انقلاب نیست، اما آدم های انقلابی از نتیجه کار راضی اند و کار برای عموم مردم جذاب است."