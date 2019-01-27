۱۰۶ کودک کار در استان ایلام شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا همتی ظهر یکشنبه در نشست خبری مدیران دستگاه های اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ایلام اظهار داشت: درآمد زیاد متکدیان باعث شده است که آنها این شغل را رها نکنند.

وی گفت: به رغم اینکه تاکنون افراد زیادی از این متکدیان به این اداره معرفی شده اند، اما آنها حاضر به پذیرش کمک های ما نیستند و به نوعی از ما فرار می کنند چرا که درآمد آنها از تکدی گری بسیار زیاد است.

وی گفت: ۱۹ متکدی در استان دستگیر شده اند که شش نفر از آنها غیر بومی بودند.

وی تصریح کرد: ۱۰۶ کودک کار در استان شناسایی شده و ۳۶ کودک نیز که امکان تبدیل شدن به کودک کار داشته‌اند نیز تحت حمایت و کنترل قرار گرفتند.

همتی با اشاره به اینکه تمام معلولان استان تحت حمایت بهزیستی استان هستند، تصریح کرد: ایلام ۲۴ هزار و ۳۴۷ معلول و زن سرپرست خانوار تحت حمایت دارد.

۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان فعال است

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای ایلام نیز گفت: ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان فعال هستند که ۲۸۶ حرفه در این مراکز آموزش داده می شود.

رضا نصری اظهار داشت: ۸۹ حرفه نیز ۲۲۰ مرکز بخش خصوصی فن و حرفه ای در استان آموزش داده می شود.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۲۴ دوره فنی و حرفه ای نیز طی سال جاری در سطح استان برگزار شده است.