موضوع مذاکرات عمرالبشیر و سیسی در مصر چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «عمرالبشیر»، رئیس جمهور سودان در جریان سفرهای منطقه‌ای خود، وارد قاهره پایتخت مصر این کشور شد.

یکی از سخنگویان دولت سودان در این ارتباط گفته که قرار است عمرالبشیر در باره تقویت روابط دوجانبه با مصر و همچنین رایزنی‌های چندگانه در ارتباط با مسائل منطقه و بین‌‍الملل با همتای مصری خود دیدار و گفتگو کند.

گفته شده موضوع مذاکرات میان رهبران دو کشور مصر و سودان بطور عمده بر وضعیت آفریقا و تحولات در منطقه عربی بویژه سوریه، لیبی و یمن متمرکز خواهد بود.

همچنین پیگیری هماهنگی‌ها در خصوص همکاری امنیتی در دریای سرخ از دیگر موضوعات مورد گفتگو در مذاکرات عمرالبشیر و السیسی عنوان شده است.

سفر رئیس جمهور سودان به مصر پس از سفر او به قطر و کویت صورت می‌گیرد.

عمرالبشیر پنجشنبه گذشته وادر دوحه، پایتخت قطر شده بود و با وجود اینکه رئیس جمهور سودان پس از امیر کویت، نخستین رهبر عربی است که از حدود شش ماه گذشته به دوحه سفر می‌کند اما با استقبال گرم مواجه نشد و در بدو ورود به فرودگاه «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر به استقبال وی نیآمد بلکه مورد استقبال وزیر مشاور در امور خارجه قطر و سفیر سودان در دوحه قرار گرفت.

البشیر همچنین پس از قطر به کویت نیز سفر کرد.

سفرهای منطقه‌ای عمرالبشیر به کشورهای عربی، نخستین خروج او از کشور همزمان با آغاز و ادامه اعتراضات سودانی‌ها به تصمیم خارطوم برای گران کردن قیمت نان و سوخت، محسوب می‌شد.

سودان طی بیش از یک ماه گذشته هر روز شاهد برگزاری تظاهرات علیه وضعیت اقتصادی این کشور است و معترضان خواستار کناره‌گیری عمرالبشیر از قدرت پس از سه دهه هستند.