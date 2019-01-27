مردم از مسئولان انتظار ارائه خدمات مثبت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل اوقاف استان گلستان با بیان اینکه وقف در اسلام از اهمیت بسیاری برخورد است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید به احیای موقوفات توجه ویژه‌ای شود زیرا بدین وسیله می‌توان خدمات زیادی در جامعه انجام داد.

وی با بیان اینکه بسیاری از موقوفات متروکه هستند، افزود: در قرآن کریم آمده است که این نعمت‌های متروکه در قیامت از ما شکایت می‌کنند زیرا هر کدام لسان و بیانی دارند و ما باید برای احیای آنان تلاش کنیم.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به لزوم امانت داری موقوفات افزود: موقوفات باید در جای خود مصرف شود که این امر نیازمند توجه و مراقبت ویژه‌ای است.

وی با تأکید بر حفظ و احیای موقوفات، افزود: هر کس در راه رضای خداوند هر حرکتی انجام دهد حق خود را ادا کرده است و خداوند تمام قدم‌های شما را می‌شمارد و از همه جهت آگاه است.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: موقوفات باید در جای عام المنفعه مصرف شود که این امر دلسوزی و تلاش بیشتر را می‌طلبد.

وی ادامه داد: باید از تمام ظرفیت‌های علمی، موعظه و منبر و هر نعمتی که خداوند به انسان داده است را در جهت پیشرفت به خوبی استفاده کنیم و قدردان نعمت‌های الهی باشیم.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: امام علی(ع) در نهج البلاغه فرموده‌اند که هر دسته و جمعیتی باید پیشوایی داشته باشد تا بتوان آن‌ها را سرپرستی کرد و خود این عمل بسیار پسندیده است که بدانید چه چیزی در زمین جا مانده و آن را زنده کنید.

وی مسئولان در جامعه را شامل دو دسته خواند و افزود: یک دسته مسئولان در کل دوره خدمت خود هیچ کار مفید و تازه‌ای را انجام نمی‌دهند که این برای جامعه خوب نیست و از فعالیت این مسئولان باید جلوگیری شود اما دسته دیگر خدمات بسیار خوبی را ارائه می‌دهند و دلسوز جامعه هستند و مردم خدمات آنان را لمس می‌کنند.

آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: مردم از مسئولان انتظار انجام خدمات مثبت را دارند که مسئولان باید به این امر توجه ویژه داشته و خدمات خود را به خوبی به مردم نشان دهند.