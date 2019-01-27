دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در خائیز/ کشف جنین بز وحشی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری نژاد بسطامی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بامداد شنبه صدای شلیک چندین گلوله از اسلحه کلاشینکف در ضلع شمالی منطقه حفاظت شده خائیز مشرف بر دریاچه سد مارون توجه محیط بانان را به خود جلب کرد.

جعفری نژاد بسطامی تصریح کرد: در ادامه محیط بابان با پایش، بررسی و دوربین کشی حضور شش متخلف را در منطقه رصد می کنند.

وی افزود: قریب به ساعت ۳ بامداد متخلفین در مسیر بازگشت در کمین محیط بانان گرفتار می شوند که دو نفر از آنها دستگیر و یک قبضه سلاح کلاشینکف نیز از متخلفین کشف می شود.

مدیرکل محیط زیست استان با بیان اینکه ۴ ‌متخلف دیگر از تاریکی شب استفاده کرده و متواری می شوند، گفت: صبح روز گذشته پایش محل تیراندازی منجر به کشف کیسه جنین بز وحشی شکار شده به همراه جنین می شود.

جعفری نژاد بسطامی با تقدیر از مراجع قضایی شهرستان بهبهان، گفت: متخلفین با آلات کشف شده تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: ‌۴ متخلف متواری شده نیز شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دارند.