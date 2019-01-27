به گزارش خبرنگار مهر از امارات، آخرین تمرین تیم ملی از ساعت ۱۶ به وقت محلی در ورزشگاه هزاع بن زاید ابوظبی برگزار شد.

* پانزده دقیقه ابتدایی این تمرین برای حضور خبرنگاران و عکاسان آزاد بود. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در این مدت کار با توپ را انجام دادند.

* روحیه بالای بازیکنان باز هم مهم ترین موضوعی بود که در تمرین امروز به چشم خورد.

* کادرفنی مدام با بازیکنان صحبت می کردند. صحبت هایی که به خاطر فاصله دور خبرنگاران با زمین مسابقه مشخص نبود درباره چه موضوعی است. اما به نظر می رسد کادرفنی تیم ملی قصد دارد ذهن بازیکنان را بطور کامل آماده این بازی کند.

* عکاسان ژاپنی بسیار زیادی هم در ورزشگاه حاضر بودند.

* صحبت های کارلوس کی روش در نشست خبری در خصوص کشور ژاپن موضوع صحبت اصحاب رسانه ژاپن قرار گرفته بود.