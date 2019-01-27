  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

استقبال ژاپنی‌ها از تمرین ایران و روحیه بالای شاگردان کی‌روش

استقبال ژاپنی‌ها از تمرین ایران و روحیه بالای شاگردان کی‌روش

ملی پوشان فوتبال ایران با روحیه بالایی آخرین تمرین قبل از دیدار با ژاپن را برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، آخرین تمرین تیم ملی از ساعت ۱۶ به وقت محلی در ورزشگاه هزاع بن زاید ابوظبی برگزار شد.

* پانزده دقیقه ابتدایی این تمرین برای حضور خبرنگاران و عکاسان آزاد بود. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در این مدت کار با توپ را انجام دادند.

* روحیه بالای بازیکنان باز هم مهم ترین موضوعی بود که در تمرین امروز به چشم خورد.

* کادرفنی مدام با بازیکنان صحبت می کردند. صحبت هایی که به خاطر فاصله دور خبرنگاران با زمین مسابقه مشخص نبود درباره چه موضوعی است. اما به نظر می رسد کادرفنی تیم ملی قصد دارد ذهن بازیکنان را بطور کامل آماده این بازی کند.

* عکاسان ژاپنی بسیار زیادی هم در ورزشگاه حاضر بودند.

* صحبت های کارلوس کی روش در نشست خبری در خصوص کشور ژاپن موضوع صحبت اصحاب رسانه ژاپن قرار گرفته بود.

کد مطلب 4525330
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها