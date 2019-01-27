به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یکشنبه در دیدار معاون رئیس جمهور با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نظارت ها در بخش محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی در راستای حفظ محیط زیست در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان پر ظرفیت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حفظ جنگل ها و محیط زیست این استان نقش مهمی در ارتقای سلامت مردم دارد.

کمبود منابع آب از مهمترین مشکلات در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود

وی تاکید کرد: کاهش بارش ها و خشکسالی و کمبود منابع آب از مهمترین مشکلات در این استان به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی ۱۰ سال اخیر میزان بارش ها در این استان کاهش یافته است و کمبود منابع آب را در شهرستان های مختلف این استان رقم زده است.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری نیازمند توجه بیشتر است و باید نگاه ویژه تری برای توسعه بیشتر این استان شود.

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های این استان ضروری است و باید تلاش شود که این استان در مسیر توسعه و پیشرفت بیشتر قرار گیرد.