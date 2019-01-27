اسرار بررسی مجدد توافق «اضنه» میان سوریه و ترکیه و اهداف پنهان آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نضال قبلان» سفیر سوریه در ترکیه به اسرار توافقنامه اضنه و اهداف آن پرداخت و گفت: از سرگیری بررسی توافق اضنه درباره مبارزه با تروریسم میان سوریه و ترکیه با هدف مهار طرحهای توسعه طلبانه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه است.

وی که هنگام تیرگی روابط میان دمشق و آنکارا، ترکیه را ترک کرد و هم اکنون در دمشق به سر می برد، افزود: طرح روسیه برای توافق اضنه با هدف مهار طرح توسعه طلبانه ترکیه در سوریه است.

قبلان گفت: هرگونه حضور نظامی ترکیه در سوریه اگر روسیه، ایران و سوریه بتوانند که امنیت مرزها را تضمین کنند، به خودی خود ساقط می شود. طرح این موضع به منظور فراهم آوردن فرصتی برای اردوغان است تا از بحرانی که با آن دست و پنجه نرم می کند، رهایی یابد زیرا وی وعده های بسیاری داده و نتوانسته به آن عمل کند و آنرا می داند و روسیه به دنبال این است که به وی برای خروج از بحران کمک کند.

وی درباره عدم واکنش تهران به این موضوع نیز اعلام کرد: توافق میان ایران، روسیه و سوریه وجود دارد که به مقتضای آن روسیه مسؤول مهار طمع ورزی های اردوغان در سوریه است. توافق اضنه که در سال ۱۹۹۸ میان سوریه و ترکیه به امضا رسیده است مربوط به مبارزه با تروریسم بود و با لواء اسکندرون گرفته شده از سوریه ارتباطی ندارد.

قبلان در ادامه تاکید کرد: در همه نشست های امنیتی و نظامی که من هنگامی که در آنکارا به عنوان سفیر مشغول به کار بودم هیچ ارتباطی میان تروریسم و توافق اضنه که ترکها همواره به دنبال وارد کردن آن در هر طرح یا تفاهم امنیتی جدید هستند، وجود ندارد. هیچ نوشته و متنی که حق سوریه برای مطالبه منطقه لواء اسکندرون را منکر شود، وجود ندارد. این سرزمین متعلق به سوریه و غصب شده است و این حق سوریه را هیچ توافقنامه امنیتی چه در قبل و چه در بعد سلب نمی کند و سوریه چه در قبل و چه در حال حاضر یا آینده از بخشی از کشور سوریه چشم پوشی نمی کند. بنابراین این موضوع غیرقابل بحث است و رهبران قبلی و فعلی و آتی سوریه آنرا رد می کنند.

وی گفت: بر اساس توافق اضنه طمع ورزی هیچ کدام از دو کشور بر اراضی کشور مقابل وجود ندارد. ترکیه مطابق توافق اضنه حقی برای اشغالگری یا طمع ورزی های توسعه طلبانه در کشورهای همسایه به ویژه سوریه و عراق ندارد و می دانیم که ترکیه نیاتی دارد که احیانا با خواسته های کشورها و قدرت های توطئه گر ضد سوریه مانند آمریکا و دیگر کشورهای منطقه ای و بین المللی همخوانی دارد و در برخی موارد نیز در تضاد است و این را از بحران میان روابط ترکیه با برخی کشورهای منطقه ای و بزرگ مانند روسیه و آمریکا می توان تحلیل کرد.

قبلان تاکید کرد: ترکیه به دنبال بهره برداری از هر رویدادی اعم از پیروزی ارتش سوریه یا تحرکات گروههای تروریستی یا حمله آمریکا یا هر کشور غربی یا عربی به نفع خود برای تحقق خواسته هایش است. این در شهرهای جرابلس، منبج و هم اکنون در شرق فرات عیان است. ما نیازی به شواهد برای اثبات نیات توسعه طلبانه آنکارا نداریم.