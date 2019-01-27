به گزارش خبرنگار مهر از امارات، «واتارو اندو» بازیکن تیم ملی ژاپن پیش از دیدار مقابل تیم ملی ایران اظهار داشت: خوشبختانه امروز تیم ما به نیمه نهایی این مسابقات رسیده است و من فکر میکنم شرایط خیلی خوبی برای بازی مقابل ایران داریم.
ملی پوش ژاپن اضافه کرد: در سه روز گذشته تمرینات خوبی برای این بازی پشت سر گذاشتیم و باید بر روی این بازی که بازی بزرگ و سختی است تمرکز کنیم.
مدافع تیم ملی ژاپن تصریح کرد: ایران و ژاپن بازیهای خوبی در جام جهانی انجام دادند و حالا فکر میکنم وقت مصاف این دو تیم رسیده است.
وی افزود: می دانیم ایران تیمی پرقدرت است. این بازی برای ما بسیار سخت است و به خوبی این موضوع را می دانیم.
اندو تصریح کرد: ما باید در بازی ابتدا توپ گیری کنیم و برای این توپها بهترین شیوه را انتخاب کنیم. میدانیم حریف قدرتمندی داریم که استقامت بالایی دارد. آنها هر وقت هم صاحب توپ می شوند از پاس های کوتاه و بلند زیادی استفاده می کنند که کار را سخت می کند. اما به هر حال میخواهیم بازی را به نفع خودمان به پایان برسانیم.
مدافع ملی پوش ژاپنی گفت: ایران در خط حمله هم بازیکنان خطرناکی دارد که فردا باید آنها را هم مهار کنیم.
اندو در پایان با اشاره به نتایج این تیم در جام حهانی روسیه گفت: پس از بازیهای مان در روسیه حس بد و تاسف آور داشتیم که چرا بهتر نتیجه نگرفتیم و یکسری اشتباهات فردی داشتیم. در تیم ملی فعلی هم بازیکنانی اضافه شدهاند که همگی در کنار هم یاد می گیریم تا بیشتر تجربه کسب کنیم و به نتیجه برسیم.
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