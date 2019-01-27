  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۵

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

ملی پوش ژاپن: می‌دانیم بازی سختی مقابل ایران داریم

ملی پوش ژاپن: می‌دانیم بازی سختی مقابل ایران داریم

ملی پوش تیم ژاپن اظهار داشت: باید همه حواس مان را معطوف این بازی کنیم و این را می‌دانیم که بازی بسیار سختی مقابل ایران پیش رو داریم.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، «واتارو اندو» بازیکن تیم ملی ژاپن پیش از دیدار مقابل تیم ملی ایران اظهار داشت: خوشبختانه امروز تیم ما به نیمه نهایی این مسابقات رسیده است و من فکر می‌کنم شرایط خیلی خوبی برای بازی مقابل ایران داریم. 

ملی پوش ژاپن اضافه کرد: در سه روز گذشته تمرینات خوبی برای این بازی پشت سر گذاشتیم و باید بر روی این بازی که بازی بزرگ و سختی است تمرکز کنیم.

مدافع تیم ملی ژاپن تصریح کرد: ایران و ژاپن بازی‌های خوبی در جام جهانی انجام دادند و حالا فکر می‌کنم وقت مصاف این دو تیم رسیده است.

وی افزود: می دانیم ایران تیمی پرقدرت است. این بازی برای ما بسیار سخت است و به خوبی این موضوع را می دانیم. 

اندو تصریح کرد: ما باید در بازی ابتدا توپ گیری کنیم و برای این توپ‌ها بهترین شیوه را انتخاب کنیم. می‌دانیم حریف قدرتمندی داریم که استقامت بالایی دارد. آنها هر وقت هم صاحب توپ می شوند از پاس های کوتاه و بلند زیادی استفاده می کنند که کار را سخت می کند. اما به هر حال می‌خواهیم بازی را به نفع خودمان به پایان برسانیم.

مدافع ملی پوش ژاپنی گفت: ایران در خط حمله هم بازیکنان خطرناکی دارد که فردا باید آنها را هم مهار کنیم. 

اندو در پایان با اشاره به نتایج این تیم در جام حهانی روسیه گفت: پس از بازی‌های مان در روسیه حس بد و تاسف آور داشتیم که چرا بهتر نتیجه نگرفتیم و یکسری اشتباهات فردی داشتیم. در تیم ملی فعلی هم بازیکنانی اضافه شده‌اند که همگی در کنار هم یاد می گیریم تا بیشتر تجربه کسب کنیم و به نتیجه برسیم.

کد مطلب 4525337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها