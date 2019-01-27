۹ هزار برنامه طی دهه فجر در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در استانداری ایلام اظهار داشت: به روز بودن، نشاط و شادابی، مردمی بودن در اولویت ۹ هزار برنامه اجرایی شده طی دهه فجر در استان باشد.

وی گفت: روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان خدمات ۴۰ ساله نظام را با خلاقیت و نوآوری بین مردم اطلاع رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال برنامه های دهه فجر از حساسیت ویژه ای برخوردار است، گفت: خدمات دولت و نظام به خوبی در استان نیز باید توسط روابط عمومی دستگاه های اجرایی اطلاع رسانی شود.

نوذری تصریح کرد: استان ایلام دارای ظرفیت های مهمی مثل یادمان های هشت سال جنگ تحمیلی، مرز مهران و...است که نیاز است در سطح ملی به خوبی معرفی شوند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام نیز گفت: ارتقای جایگاه روابط عمومی ها در دستور کار دولت قرار دارد و مدیران نسبت به تقویت روابط عمومی ها اقدام کنند.

آیت قیصربیگی عنوان کرد: گفت: انقلاب اسلامی یادآور پیر جماران است که انقلاب اسلامی را در دل ظلمت و بیداد استبداد و استکبار به پیروزی رساند و بعد از ۴ دهه در اوج صلابت خود راه پر افتخاری را پیموده و آن را ادامه خواهد داد.