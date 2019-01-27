مدیریت صحیح منابع آب زمینه ساز حل مشکلات خشکسالی است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مدیریت صحیح منابع آب زمینه ساز حل مشکلات در منطقه است، اظهار داشت: مشکل آب از مهمترین مشکلات در سطح استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی بیان کرد: باید در مسیر سازگاری با خشکسالی و مدیریت مناسب منابع آب حرکت کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش ها در این استان کاهش شدیدی داشته است و کمبود منابع آب در این استان به وضوح مشاهده می شود.

چهارمحال و بختیاری در حوزه منابع آب با مشکل مواجه شده است

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری در حوزه منابع آب با مشکل مواجه شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به بارش های خوب در سالجاری، بیان گرد: امیدواریم میزان آب ذخیره سازی شده در پشت سدها افزایش یابد.

وی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز، بیان کرد: تمیهدات لازم برای ارائه خدمات گردشگری در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش رضایتمندی مسافران استان چهارمحال و بختیاری ضروری است و این امر زمینه ساز توسعه گردشگری می شود.

وی تاکید کرد: مدیران نظارت های بیشتری در کنترل بازار داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حل مشکلات ترافیکی نیز در آستانه ایام نوروز مورد توجه قرار گیرد.