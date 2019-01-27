به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ربیعی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مردم چهارمحال و بختیاری با مشکل کمبود آب شرب مواجه هستند، اظهار داشت: کاهش بارش ها و وقوع خشکسالی طی ۱۰ سال گذشته تامین آب شرب در این استان را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سرشاخه سه رودخانه بزرگ کشور در استان چهارمحال و بختیاری است.

و بیان کرد: حل مشکلات آب استان چهارمحال و بختیاری ضروری است و باید تلاش شود که از آب استفاده بهینه صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های هر منطقه برای توسعه بهره گیری کرد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ههای بیشماری برای توسعه دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توسعه استان و رفع محرومیت ها نیازمند نگاه ویژه مسئولان کشوری است.