به گزارش خبرنگار مهر، سید مهرداد موسوی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان بابیان اینکه ۲۹.۶ میلیون دلار از ابتدای امسال تاکنون مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان صادر شده است، اظهارداشت: طی ۹ ماهه سال جاری ۳ میلیون و ۶۸۲ هزار میلیون ریال در بخش صنعت، گردشگری و کشاورزی استان سرمایه گذاری داخلی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه استان همدان از نظر سرمایه‌گذاری جایگاه خوبی در کشور دارد، گفت: ۷۰۰ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی دیگر نیز در استان همدان در حال کسب مجوز است که با جذب این میزان، جهشی در توسعه استان ایجاد می‌شود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری همدان بایاداوری اینکه ۱۰۵ واحد تولیدی توسط بانک های استان تملک شده است، اضافه کرد: باید واحدهای تملک شده توسط بانک ها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه ۲۷ واحد در سالج اری تعیین تکلیف شده است و ۸۷ واحد همچنان دراختیار بانک ها قرار دارد، اظهارداشت: در افق ۱۴۰۰ نرخ بیکاری استان همدان باید به ۷ درصد برسد.

استاندار همدان نیز با تاکید بر اینکه باید ظرفیت و توان خود را برای ایجاد اشتغال در استان همدان به کار گرفت، اضافه کرد: مهمترین وظیفه مسئولان ایجاد شغل جدید و صیانت از مشاغل موجود در استان همدان است.

سیدسعید شاهرخی با بیان اینکه شغل را می‌توان با سرمایه‌گذاری جدید و یا احیای سرمایه‌های راکد ایجاد کرد از کمک به بانک‌ها در راستای احیای واحدهای راکد خبر داد و گفت: تملک واحد تولیدی و اقتصادی از سوی بانک‌ها قابل قبول نیست چراکه واحد تملک شده تعطیل و کارگران آن بیکار می‌شوند.

استاندار همدان با بیان اینکه سند راهبردی استان همدان راه را نشان می دهد، ادامه داد: طی ۳ سال باقیمانده از برنامه ششم توسعه در سند راهبردی استان تعداد شغل‌هایی که باید هر سال ایجاد شود، مشخص است.

وی با تاکید بر اینکه براساس سند راهبردی باید به گونه‌ای عمل کرد که ضمن ایجاد اشتغال، صیانت از اشتغال و حمایت از تولید مدنظر باشد، گفت: تعلل در انجام کارها قابل قبول نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز تعداد طرح‌های ثبت نام شده استان همدان در سامانه «کارا» را ۶ هزار و ۸۸۲ طرح عنوان کرد و گفت: ۳ هزار و ۷۶۶ طرح از سوی دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

سیداحمد توصیفیان با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۶۶۲ طرح به مبلغ ۴۱۲ میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پذیرش شده است، افزود: از این تعداد یک‌هزار و ۸۰ طرح به مبلغ ۲۰۳ میلیارد تومان عقد قرارداد شده است.

وی با اشاره به اینکه در فاز اول و دوم تسهیلات کارا سهمیه استان همدان ۱۶۰ میلیارد تومان بود که ۱۲۰ درصد عملکرد اعتبارات ابلاغی استان است، ادامه داد: ۸۹ میلیارد تومان در فاز سوم ابلاغ شده که در حال ابلاغ به بانک‌های استان است.