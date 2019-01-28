رمضانعلی دولو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری انتخابات فدراسیون هندبال هنوز مشخص نیست. باید انتخابات هشت هیأت استانی در این مدت برگزار شود تا شرایط برای برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون هم فراهم گردد.

وی افزود: در حال حاضر ثبت نام هیأت‌های تهران، زنجان و همدان انجام شده و در تلاش هستیم تا انتخابات آنها را برگزار کنیم. در مجموع باید انتخابات هشت هیأت برگزار شود که تنها ثبت نام سه هیأت صورت گرفته است. تمام تلاش ما این است که کارها به سرعت انجام شود.

سرپرست فدراسیون هندبال پیرامون وضعیت معرفی نایب رئیس بانوان هم گفت: قرار بر این شد تا این موضوع را به بعد از انتخابات فدراسیون موکول کنیم. به این نتیجه رسیدیم که به خاطر شرایط موقت فدراسیون بهتر است عزیزی را نیاوریم چرا که با مشخص شدن رئیس فدراسیون این احتمال وجود دارد که نخواهند با وی ادامه کار دهند و این مسئله خوب نیست.

وی بیان داشت: دوستان در فدراسیون هستند و کارها را انجام می‌دهند. تمام کارها و امورات مربوط به بخش بانوان در حال رصد و انجام است و مشکلی از این بابت نداریم. مسابقات لیگ برتر هندبال به هفته پایانی رسیده و این هفته شاهد برگزاری هفته آخر آن هستیم. تیم شهید چمران لارستان هم در صدر بوده و مشکلی پیش نیاید قهرمان لیگ است.

دولو در خصوص حضور نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا هم گفت: ما این مسئله را پیگیری کردیم تا بتوانیم نماینده ای در رقابتهای جام باشگاه‌های آسیا داشته باشیم اما باشگاه‌ها به دلیل تأمین منابع مالی و عدم حمایت اسپانسرها اعلام آمادگی نکردند. تیم نفت نیز ابتدا اعلام آمادگی کرده بود که در این هفته به دلیل عدم آمادگی ارزی و ریالی و مشکلات مالی به طور قطع از حضور در مسابقات انصراف داد.

وی در مورد اینکه «شنیده شده بود قرعه کشی رقابتها انجام شده، در این صورت ما متحمل جریمه نخواهیم شد؟»، گفت: طی پیگیری‌هایی که از آسیا انجام دادیم، قرعه کشی رقابتها صورت نگرفته است و قرعه کشی که از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا اعلام شده بود صورت نگرفته بود. از آن طرف نماینده ما به طور قطع برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی نکرده بود و نماینده ای در قرعه کشی نداشتیم.

سرپرست فدراسیون هندبال تصریح کرد: چون ما نماینده ای در قرعه کشی نداشتیم متحمل جریمه هم نمی شویم و اصلاً هم نمی‌خواستیم این اتفاق برای هندبال ما بیافتد.

* گفتگو: الهه بهاری