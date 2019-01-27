رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر با ظریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید سی عفیف رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ظریف ضمن یادآوری روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور ایران و الجزایر گفت: این روابط بر پایه دوستی های بلند مدت و همکاریهای صمیمانه میان دو کشور استوار است و دولت و مردم ایران احترام زیادی برای انقلاب، مردم و دولت الجزایر قائلند و توفیقات آنها را خواهانند.

ظریف با اشاره به اینکه رفت و آمدها و همکاری های سیاسی دو کشور از سطح خوبی برخوردار است، اظهار امیدواری کرد که روابط اقتصادی دو جانبه نیز در سایه تلاشهای طرفین گسترش بیشتری یابد.

وی افزود: الجزایر با انتخاب سیاست های اصولی و منطقی، مواضع خوبی در قبال مسائل مختلف از جمله برنامه هسته ای ایران، مبارزه با افراطی گری و ... دارد.

ظریف بر آمادگی ایران برای گسترش هر چه بیشتر همکاریها و روابط دو جانبه در زمینه های مختلف تاکید کرد.

عبدالحمید سی عفیف نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه با ایران از اهمیت فراوانی برای الجزایر برخوردار است، ضمن استقبال از اظهارات ظریف، آمادگی کشورش را برای همکاریهای گسترده با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

وی با بیان اینکه الجزایر سیاست مستقلی دارد، افزود: کشورش ضمن اجتناب از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، تحت تاثیر تبلیغات طرفهای ثالث در زمینه روابط با ایران قرار نمی گیرد و تمایل دارد این روابط از گستردگی بیشتری در زمینه های مختلف برخوردار شود