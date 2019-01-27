کاهش شدید منابع آب حوزه آبریز رودخانه های زاینده رود و کارون

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی ظهر یکشنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش شدید منابع آب حوزه های آبریز رودخانه های زاینده رود و کارون در این استان، اظهار داشت: کاهش منابع آب این دو رودخانه از مهمترین چالش های محیط زیستی در این استان به شمار می رود.

رئیس محیط زیست چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کاهش بارش ها و خشکسالی موجب ممنوعه شدن ۱۰ دشت این استان شده است.

وی بیان کرد: کاهش بارش ها موجب خشک شدن دشت های این استان و تبدیل به کانون گرد و غبار شده است.

رئیس محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری یکی از استان های دارای قابلیت های متنوع محیط زیستی است، ادامه داد: یک هزار و ۴۰۰ گونه گیاهی در این استان رویش دارد و بیش از ۳۰۰ گونه جانوری در این استان شناسایی شده است.

وی بیان کرد: وجود جنگل، تالاب و مراتع سرسبز از مهمترین ظرفیت های محیط زیستی این استان به شمار می رود.