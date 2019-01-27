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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

پدافند هوایی سوریه پهپادهای متجاوز را در آسمان لاذقیه سرنگون کرد

پدافند هوایی سوریه پهپادهای متجاوز را در آسمان لاذقیه سرنگون کرد

پدافند هوایی سوریه پهپادهای متجاوز را در آسمان شهر لاذقیه در نزدیکی پایگاه حمیمیم و شهر جبله هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پدافند هوایی سوریه اهدافی را در آسمان شهر لاذقیه در نزدیکی پایگاه حمیمیم و شهر جبله هدف قرار داد.

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: صدای انفجارهایی که در سراسر شهر لاذقیه شنیده شده است ناشی از هدف قرار دادن پهپادهای متجاوزی بود که به پایگاه حمیمیم نزدیک شده بودند.

به گفته این منبع تاکنون سه پهپاد هدف قرار گرفته اند.

این منبع نظامی سوری اعلام کرد: این پهپادها از منطقه واقع میان حومه شمال شرقی لاذقیه و حومه جسر الشغور در حومه جنوب غربی ادلب برخاسته اند. پدافند هوایی در اطراف پایگاه حمیمیم همه اهداف متجاوز را سرنگون کرده است.

کد مطلب 4525359

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا سوریه در لاک دفاعی فرو رفته و فقط دفاع میکند؟ چرا انبارهای مهمات صهیونیست‌ها را منهدم نمیکند؟

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