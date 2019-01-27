مکمل های دارویی و ورزشی قاچاق در ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمحمود میرفیضی اظهار داشت: در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و در راستای اهداف راهبردی ناجا مبنی بر مبارزه قاطعانه با کالای قاچاق از جمله کالاهای سلامت محور، ماموران پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یکی از عاملان عرضه مکمل های دارویی قاچاق در شهرستان ساری شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در ادامه این ماموریت، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با بررسی های همه جانبه موفق به توقیف یک دستگاه خودروی کامیونت حامل کالای قاچاق متعلق به متهم در یکی از باربری های این شهرستان شدند.

سردار میرفیضی، خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی های قضائی، در بازرسی از خودروی مورد نظر مقادیر قابل توجهی پودر و مکمل های ورزشی غیر مجاز شامل ۴۸ قوطی پودر بدن سازی ۲۱۵ کیلوگرمی و۲۴ هزار عدد انواع قرص ورزشی مظنون به قاچاق که متهم با جاساز کردن آن در بین کالاهای مجاز قصد توزیع آن را داشت، کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی استان، ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد و موضوع در دست بررسی است.

میرفریضی با اشاره به این که، هدف از قاچاق کالا تخریب زیر بنای اقتصاد کشور و نادیده گرفتن حق نسل فردا برای رشد و بالندگی است،گفت: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم جدی همه مسئولان و همکاری آحاد جامعه با نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با اشاره به این که کالاها و داروهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و می توانند صدمات جبران ناپذیری به سلامت افراد جامعه وارد کنند، از شهروندان خواست: ضمن خودداری از مصرف این داروها در صورت مراجهه با افرادی که اقدام به تهیه وفروش کالاهای غیر مجاز می کنند مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.