به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی عصر یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه راه آهن اردبیل اضافه کرد: تلاش می شود تا پایان شهریور ماه سال آینده تمامی قطعات این پروژه تکمیل شود.

وی پروژه راه آهن اردبیل – میانه را به دلیل شرایط کوهستانی منطقه یکی از سخت ترین و سنگین ترین پروژه های ریلی در جال اجرای کشور برشمرد و یادآور شد: با این وجود، به دلی توجه دولت و مجلس پروژه راه آهن اردبیل فعال ترین پروژه ریلی کشور است.

رییس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با روند فعلی و اختصاص فاینانس و اعتبارات بودجه، روند اجرایی این پروژه تداوم و تسریع شود.

وی در عین حال تلاش همه جانبه مسئولان استان اردبیل بویژه نقش استاندار و نمایندگان را در تحقق اهداف پیش بینی شده و تکمیل این پروژه پررنگ خواند.

گفتنی است اعضای کمیسیون عمران مجلس، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه راه آهن اردبیل - میانه به این استان سفر کرده اند.

بازدید از بازار تاریخی شهر اردبیل، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و طرح های شهری از دیگر برنامه های مسئولان کشوری در سفر به اردبیل بود.