جذب ۹۴۵ گردشگر در بشرویه/ تشکیل کارگروه های خدمات نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرسلیمانی رباطی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر این شهرستان بیان داشت: از مهرامسال تاپایان دی ماه ۹۴۵ نفر در قالب تورهای گردشگری دربشرویه حضور پیدا کرده اند.

وی بیان کرد : همچنین طی این مدت هزارو ۸۳۵ نفر نیز در ۵ اقامتگاه بومگردی و ۱۲۰ نفر نیز در هتل این شهرستان اسکان داشته اند.

وی افزود: این میزان نسبت به سال گذشته درمجموع تنها ۲۳۰ نفر بوده است.

سلیمانی رباطی همچنین بااشاره به رونق فروش صنایع دستی دربشرویه گفت: در چهارماه اخیر صنعتگران ما در بازارچه صنایع دستی ۲۵ میلیون تومان فروش داشته و همچنین در نمایشگاه صنایع دستی استان ۲۶ میلیون تومان فروش هنرها و صنایع دستی خود را داشته اند.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان از رشدقابل توجه حوزه گردشگری دربشرویه به همت سرمایه گذاری بخش خصوصی و تکمیل زیرساخت ها خبرداد.

وی اظهار کرد: در ایام نوروز امسال تنها ۲ اقامتگاه بومگردی دربشرویه داشته و ۴۶۰ نفر در این ایام دراقامتگاه ها اسکان داشته اند،اما در نوروز آینده ۵ اقامتگاه بومگردی مجوزدار در بشرویه فعال خواهند بود.

سلیمانی همچنین از راه اندازی کاروانسرای اصفاک و دو کمپ گردشگری درکویر بشرویه خبرداد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از افزایش حدود ۹ درصدی مصرف بنزین در ایام نوروز در بشرویه خبرداد و افزود: این موضوع نشان از افزایش گردشگران دربشرویه دارد.

وی همچنین خواستار نصب تابلوهای تبلیغاتی با همکاری راهداری در مسیر های منتهی به شهرستان بشرویه به جهت معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری بشرویه شد.

سلیمانی از اجرای طرح همیار گردشگر در نوروز امسال خبر داد و افزود: در این طرح از هر شهرستان ۱۰ نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم متوسطه به جهت همراهی با گردشگر آموزش خواهند دید.

وی ادامه داد: اجرای این طرح هم باعث افزایش علاقه نسل جدید به مسائل گردشگری و جاذبه های تاریخی بشرویه و هم کمک به میراث فرهنگی در ایام نوروز خواهد شد .

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تبلیغات گسترده در سطح سطح شهر، استندهای مختلف در پارک ها ، میادین عمومی و پمپ بنزین ها و همچنین آماده سازی هفت سین در مرکز ستاد بشرویه و ارسک خبر داد.

سلیمانی رباطی اظهار کرد: خوشبختانه نوروز امسال نیز بشرویه رتبه سوم را به جهت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران نوروزی را در سطح استان کسب کرده است.

علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این جلسه بیان داشت: بشرویه در سالهای گذشته تنها مسیر رفت و آمد زائران به سمت حرم مطهر رضوی بود اما امروز وضعیت گردشگری در این شهرستان تغییر کرده است.

وی از افزایش میانگین ماندگاری زائران و مسافران در بشرویه خبرداد و افزود: این موضوع سبب افزایش ارزش افزوده در بشرویه و همچنین اشتغالزایی می شود.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: امیداست سرمایه گذاران بخش خصوصی با ارائه بهترین خدمات در نوروز سال آینده بیشترین درآمدزایی را داشته باشند.

زمان زاده از رونق صنعت گردشگری باتوجه به افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه گفت و افزود: نیاز است تا اکنون به منظور تبلیغات و معرفی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری این شهرستان اقدامات لازم انجام شود.

اشرفیان بخشدار ارسک نیز در این جلسه گفت: بخش ارسک با دارا بودن آثار تاریخی و گردشگری بسیار از جمله مسجدجامع،آسیاب های آبی، مسجدقدیمی رقه و باغستان ارسک قابلیت خوبی برای فعالیت در حوزه گردشگری دارد.

وی افزود: احیای بافت تاریخی و محلی ارسک می توانند یکی از زیباترین جاذبه های این شهر بوده و در نوروز امسال نیز سعی می کنیم تا سوغاتسرا را در همان بافت قدیمی راه اندازی کنیم.

اشرفیان بر توسعه زیرساخت های رفاهی، بهبودهای مسیرهای دسترسی تاکید کرد.

بخشدار ارسک گفت: در ایام نوروز باتوجه به مساعدبودن آب و هوا استفاده از طبیعت بکر روستاهای بخش ارسک همچون ده کرم میتواند پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر باشد.

استقرارنیروهای هلال احمر در مسیر برای کمک به نیروهای اورژنس و برگزاری مانورخدمات سفر از جمله پیشنهادات بخشدار ارسک بود.

نیک دست مسئول ناحیه فراورده های سوختی بشرویه و فردوس نیز در این جلسه گفت: در نوروز ۹۷ بیش از ۸ درصد رشد مصرف بنزین را داشته ایم و در ده ماهه نخست امسال نیز دوجایگاه سوخت بشرویه ۱۶ درصد و جایگاه سوخت ارسک ۱۵ درصد افزایش مصرف داشته اند.

وی افزود: گازوئیل مورداستفاده حمل و نقل نیز در ده ماهه نخست امسال در دوجایگاه سوخت بشرویه ۲۰ درصد و در ارسک ۸ درصد افزایش داشته است.

رضوانیان مدیر آموزش و پرورش بشرویه نیز در این جلسه با بیان اینکه ۶۰۰ خانوار در نوروز امسال در مدارس بشرویه اسکان داشته اند افزود: ۱۰ واحد با ۸۰ کلاس مجهز به یخچال، فرش، تلویزیون و... در نوروز سال آینده برای پذیرایی و اسکان مسافران و گردشگران فراهم خواهد بود.

وی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی را در نوروز ۹۷ در اسکان آموزش و پرورش داشته ایم.

در پایان این جلسه ده کارگروه حوزه گردشگری در ایام نوروز مشخص شدند.