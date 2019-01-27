کرملین: حمایت ژاپن از تحریم علیه روسیه مانع امضای پیمان صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که حمایت ژاپن از تحریم های ضد روسیه مانع امضای معاهده صلح بین دو کشور می شود.

پسکوف گفت: آنها از رژیم تحریم ها حمایت می کنند و این یکی از مسائل و شرایطی است که از امضای معاهده صلح جلوگیری می کند.

وی افزود: هدف اصلی ما این نیست که نه چیزی بدهیم و نه چیزی به دست بیاوریم، اما، یک معاهده صلح امضا کنیم. ما باید جنگ جهانی دوم را پایان دهیم و یک پیمان صلح را با یک شریک بسیار مهم در شرق دور امضا کنیم. روسیه واقعا پیشرفت خوبی در توسعه روابط دوجانبه روسیه و ژاپن حس می کند. همه اینها به ما کمک می کند تا به امضای یک معاهده صلح دست یابیم.