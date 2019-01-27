اخطار شورای آموزش و پرورش فردوس/مراکز پیش دبستانی مقاوم سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی فرماندار فردوس در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کسب رتبه های برتر در کنکور و سایر موفقیت های آموزش و پرورش فردوس را نشان از دلسوزی و تلاش فرهنگیان این شهر برشمرد.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش فردوس با اشاره به تنگناهای دولت در بحث اعتبارات گفت: علیرغم تصویب یک میلیارد و صد میلیون تومان جهت کارهای عمرانی این مدیریت با کمک گرفتن از سایر منابع درآمدی توانسته ایم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبارات عمرانی جذب کنیم.

خداخواه با بیان اینکه در شهرستان فردوس ۲۷ مرکز پیش دبستانی فعالیت دارد گفت: هیچکدام از این مراکز از استحکام بنای لازم و استاندارد برخوردار نیست.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش بحث استحکام بنای پیش دبستانی ها را بطور جدی پیگیری می کند و بر همین اساس به تمام این مراکز تا اول مهرماه سالجاری فرصت دادیم تا نسبت به مقاوم سازی ساختمانهای خود اقدام نمایند در غیر اینصورت مجوز آنها لغو خواهد شد.

وی در خصوص سیستم گرمایشی مدارس نیز گفت: در حال حاضر ۱۸ مدرسه، مرکز فرهنگی و قرآنی وابسته به آموزش و پرورش در فردوس فاقد سیستم گرمایشی مرکزی می باشد و بیشترین بخاری گازی در مدارس فردوس در سطح استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: با تمام محدودیت های اعتباری چنانچه با خودیاری انجمن اولیاء و مربیان لوله کشی گاز مدارس انجام شود، سایر تجهیزات مورد نیاز از قبیل پکیچ را بصورت رایگان تامین خواهیم کرد.

وی از کسب مقام دوم استان در بخش رتبه های المپیادهای مختلف علمی توسط دانش آموزان فردوس خبر داد .

مدیر آموزش و پرورش فردوس از برگزاری ۴۰۰ عنوان برنامه در دهه فجر امسال توسط این مدیریت در سطح مدارس شهرستان خبر داد و افزود: اعزام ۱۲۰ دانش آموز به اردوی راهیان نور، زنگ انقلاب، کاروان چهل چراغ انقلاب، همایش فرزندان انقلاب و حضور روحانیون در مدارس از مهمترین این برنامه هاست.