بزرگترین کتابخانه عمومی کشور ۱۵ بهمن در مشهد افتتاح می شود

حجت الاسلام علی اکبر سبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی اقدامات لازم برای افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در دهه فجر امسال انجام شده و در حال تجهیز بخش های مختلف این مجموعه هستیم.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده قرار است کتابخانه عمومی مشهد ۱۵ بهمن یک هفته زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد تا علاقه مندان به حوزه بتوانند از خدمات این مجموعه استفاده کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی بیان کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده در کارگروه افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد این کتابخانه به نام امام خمینی(ره) نامگذاری خواهد شد و برای مراسم افتتاحیه از چهره‌های استانی و ملی در حوزه فرهنگ ورئیس کمیته دائمی کتابخانه‌های عمومی دنیا« ایفلا» نیز دعوت شده است.

سبزیان گفت: طبق براورد انجام شده ۳۵ نفر در کتابخانه مرکزی مشهد فعالیت خواهند داشت و ۸ نفر نگهبان و حدود ۱۰ نفر نیروی خدمات نیز امور مربوط به این مجموعه را انجام خواهند داد.

وی تصریح کرد: کتابخانه مرکزی مشهد به عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی کشور با گنجایش حدود ۲۰۰ هزار نسخه کتاب، علاوه بر بخش‌های معمول دارای بخش های ویژه از جمله تحویل مدرک، بخش ناشنوایان، بخش کم سوادان، بخش مادر و کودک، بخش دیداری و شنیداری، بخش مدیریت واحدهای سیار و شعب، پیشخوان کتابخانه‌های عمومی، بخش مهد کتاب، آسمان نما و اتاق نجوم، اتاق علم، دفتر پیشخوان دولت الکترونیک ، رستوران و فروشگاه محصولات فرهنگی خواهد بود.

شایان ذکر است عملیات ساخت کتابخانه مرکزی مشهد از سال ۷۴ آغاز شده بود که به دلایل مختلف از جمله نبود منابع مالی تاکنون به سرانجام نرسیده است.