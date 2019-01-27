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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

فرمانده انتظامی بهشهر:

یک شکارچی پرنده در آب بندان بهشهر غرق شد

یک شکارچی پرنده در آب بندان بهشهر غرق شد

بهشهر - فرمانده انتظامی بهشهر از غرق شدن یک شکارچی پرنده در یکی از آب بند های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم شجاعی اظهار داشت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در یکی از آب بند های این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی امیراباد به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر، تصریح کرد: ماموران با حضور در محل حادثه دریافتند، این فرد برای شکار پرنده با استفاده از یک قایق وارد این آب بند شده که به علت شکستگی و وجود سوراخ در بدنه قایق ، در آب غرق شد.

شجاعی گفت: با حضور عوامل امدادی جسد این فرد کشف و به سردخانه منتقل شد و علت تامه حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 4525375

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