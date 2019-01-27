سوریه بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به اتحادیه عرب نزدیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منذر ثابت تحلیلگر سیاسی تونسی از بازگشت قریب الوقوع سوریه به اتحادیه عرب خبر داد و اعلام کرد که بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

وی افزود: شواهد حاکی است که تونس موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را تا ۹۰ درصد قطعی کرده است و تنها موضع عربستان و قطر مانده است. ریاض به موافقت با آن نزدیک شده است.

این تحلیلگر تونسی گفت: الباجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس نقش مهمی در این باره ایفا کرده است و این در راستای نقش بی طرفانه ای است که السبسی چه درباره بحران سوریه و چه بحران میان قطر و چهار کشور عربی اتخاذ کرده است و می تواند که طرفهای تردید کننده یعنی قطر و عربستان را هم به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب قانع کند.

وی افزود: مصر و الجزایر از تلاش های تونس حمایت می کنند.