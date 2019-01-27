جزئیات انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی/افزایش قیمت پرتقال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن صابری درباره قیمت انواع میوه اظهار داشت: پرتقال جنوب از ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، پرتقال شمال از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، انگور شاهرودی از ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، کیوی از ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، خیار رسمی از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، سیب لبنانی زرد از ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰تومان، سیب لبنانی قرمز از ۳۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، ​ خربزه ایوانکی از ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، نارنگی انشو ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان ، خرمالو شمال از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰تومان، خرمالو کن از ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰تومان، موز از ۹۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ تومان و هندوانه از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه بار فروشان درخصوص قیمت انواع صیفی و سبزی پرمصرف در بازار گفت: ​فلفل تند ریز از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، بادمجان قلمی از ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، پیاز زرد از ۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰، پیاز شیری از ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، فلفل دلمه‌ای سبز از ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، کاهو پیچ سالادی از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، کدو مسمایی از ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، چغند بورش از ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، کدو حلوایی از ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، گل کلم از ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کرفس از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی از ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، کلم قرمز از ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، لوبیا سبز از ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، هویج از ۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان، سیب زمینی از ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای از ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، سبزی خوردن از ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان و سبزی جور از ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان فروخته می‌شود.

وی افزود: سیر خشک در این هفته از ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.