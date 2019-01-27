اردستان در زمینه کاهش مصرف برق رتبه نخست استان اصفهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علاقه مندان بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره برق شهرستان اردستان اظهار داشت: تغییر در ریاست اداره برق اردستان با هماهنگی مسئولان شهرستان برای اثر گذاری در روند و بهبود خدمات برق بوده است.

وی افزود: اردستان یکی از شهرهایی است که از لحاظ صنعت برای ما مهم بوده و بر روی آن دقت زیادی داریم و در حوزه بهره برداری کارهای خوبی صورت گرفته و از نظر ما کارنامه مثبتی دریافت کرده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: شهرستان اردستان در خصوص همکاری با اداره برق استان اصفهان کار بزرگی انجام داده است و مقام اول استان را در زمینه کاهش مصرف برق به خود اختصاص داده است.

کاهش خاموشی ها در شهرستان اردستان

علاقه مندان افزود: یکی از کارهای خوب در شهرستان اردستان با وجود ۳۱ هزار و ۶۵۰ مشترک کاهش خاموشی ها است که از یک دقیقه و ۴۲ ثانیه به ۶۸ ثانیه کاهش پیدا کرده و توانسته در حوزه قرائت کنتور نیز نسبت خوبی را به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه مردم از قرائت غیر حضوری کنتور برق استقبال خوبی را داشته اند، ابراز داشت: ما توانسته ایم آمار قرائت غیر حضوری را از ۵۶ درصد قبلی در ۱۰ ماهه امسال به ۸۷ درصد برسیم که می توانیم این آمار را تا ۹۰ درصد افزایش دهیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تاکید کرد: برای توسعه شبکه توزیع برق لازم است تا این در آمد از مشترکان تامین شود، اردستان توانسته نسبت وصول مطالبات خود در این زمینه را از ۵۰ درصد در سال ۸۵ به ۵۶ درصد سال ۹۷ برساند.

گفتنی است در پایان این مراسم از خدمات علیرضا کریم زاده تقدیر و قاسمعلی ناظری به عنوان مدیر جدید امور برق شهرستان اردستان معرفی شد.