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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۴۵

جام ملت‌های آسیا - امارات؛

انصاریفرد: برای بازی با ژاپن صد درصد آماده‌ایم

انصاریفرد: برای بازی با ژاپن صد درصد آماده‌ایم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: برای بازی با ژاپن صد درصد آماده‌ایم هرچند که کار سختی در پیش داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد درباره دیدار تیم ملی ایران با ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا گفت: صد درصد رویای ما قهرمانی در جام ملت های آسیا است. تمام بازیکنان ایران این رویا را دارند. برای مردم کشورمان تلاش می کنیم و می توانیم به رویای تک تک مردم برسیم.

وی افزود: توانایی های ژاپن در آسیا بر هیچکس پوشیده نیست. هرکسی می داند که ژاپن چه تیم خوب و قدرتمندی دارد. با این حال ما هم تیم قدرتمندی داریم و اینرا در مسابقات قبلی نشان داده ایم.

مهاجم تیم ملی ایران افزود: برای این بازی صد درصد آماده ایم. تمام انرژی و توانایی خودمان را به کار می گیریم. معتقدم بازی خیلی سختی داریم. قطعا ژاپن هم می خواهد به فینال برسد. از تمام قدرتمان استفاده می کنیم تا ایران به فینال برسد.

کد مطلب 4525379

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