ترویج اخلاقمداری از مهمترین برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی شامگاه یکشنبه در اولین نشست معرفتی جمعیت هلال احمر استان کردستان که در باب اخلاق با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان و جمع کثیری از اعضای جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر استان کردستان برگزار شد با تبریک پیشاپیش چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اظهارداشت: تمامی فعالیت های متنوع جمعیت اعم از امدادی، آموزشی، داوطلبانه، هنری و ورزشی باید دارای یک پیوست فرهنگی و ارزشی باشد.

وی اخلاقمداری را مبدا و غایت تمامی فعالیت های جمعیت هلال احمر عنوان کرد و افزود: جمعیت هلال احمر بعنوان یک نهاد بشر دوست و عام المنفعه سرچشمه اخلاق و اخلاقمداری است که نیاز به شکوفایی بیش از پیش دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان کردستان نیز در این نشست هدف از برگزاری این نشست معرفتی را ترویج اخلاق مداری و تلطیف روحیه پرسنل و اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر عنوان کرد.

حجت الاسلام دهقان اشاعه مکتب قرآنی و اسلامی در بین اعضا و همکاران جمعیت را از اولیت های کاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر بیان کرد و یاداور شد: فعالیت داوطلبانه اعضای جمعیت و امدادگران و جوانان قابل تقدیر و ستایش است و تعهد انان به فرهنگ و اخلاقمداری مثال زدنی است.