به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری اردبیل، حمید لطف اللهیان در جلسه هماهنگی ویژه برنامه های دهه فجر در اردبیل اضافه کرد: تجلیل از خانواده رسول ملاقلی پور کارگردان نامی کشور و فرزند اردبیل و خانواده‌های شهدای انقلاب شهرداری از جمله برنامه های این نهاد در ایام دهه فجر است.

وی با اشاره به پخش ۴۰ سرود انقلابی از چهل مسجد شهر همزمان با ورود معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) یادآور شد: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشن بزرگ پیروزی در شهر برگزار خواهد شد.

شهردار اردبیل اضافه کرد: به دلیل تقارن دهه فجر با ایام فاطمیه و جهت حفظ حرمت و شان ایام شهادت، برنامه‌های جشن انقلاب بعد از ایام فاطمیه اجرا خواهد شد که زمان و مکان دقیق جشن در آینده اعلام خواهد شد.

وی از فضاسازی محیط شهری به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و بیان داشت: برپایی ایستگاه نقاشی، افتتاح پروژه‌های عمرانی و تخفیف در مطالبات و عوارضات شهرداری، انتخاب کارگر و کارمند نمونه شهرداری و... از دیگر برنامه‌های شهرداری به مناسبت این ایام است.