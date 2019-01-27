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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۵۰

باشگاه به دنبال ITC بودیمیر؛

قرارداد ۷ بازیکن جدید پرسپولیس ثبت شد

قرارداد ۷ بازیکن جدید پرسپولیس ثبت شد

قرارداد هفت بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس امروز در هیات فوتبال استان تهران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد با تحویل مدارک ۷ بازیکن جدید این تیم به هیات فوتبال استان تهران، قرارداد آنها به ثبت رسیده است.

سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شیری، مهدی شریفی، ماریو بودیمیر، محمد نادری و سعید کریمی، هفت بازیکن جدیدی هستند که برانکو ایوانکوویچ آنها را برای نیم فصل دوم بازی‌ها در اختیار خواهد داشت.

همچنین ماریو بودیمیر که روز گذشته برای انجام تست‌های پزشکی اقدام کرده بود، مجوز پزشکی خود برای حضور در لیگ برتر فوتبال ایران را دریافت کرد.

به این ترتیب، قرارداد این بازیکن با باشگاه پرسپولیس به امضای پایانی ایرج عرب رسید و قرارداد او به مدت یک سال و نیم قطعی و نهایی شد. به این ترتیب باشگاه برای دریافت کارت بازی این بازیکن، اقدامات لازم جهت اخذ مجوز ITC او از طریق سیستم TMS را انجام خواهد داد.

تیم فوتبال پرسپولیس از دو پنجره قبلی نقل و انتقالات با رای انضباطی فیفا محروم شده بود و این هفت بازیکن جدید بعد از پایان محرومیت سرخپوشان رسما به این تیم اضافه شدند.

کد مطلب 4525385

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