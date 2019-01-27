طرح مدیریت مشارکتی آب های زیرزمینی در مرند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فدایی، امروز در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مرند با بیان ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک کشور خاطرنشان کرد: امروزه حفر چاه های غیرمجاز و رعایت نکردن اصلاح الگوی مصرف، مشکل کمبود آب را در جامعه پیش آورده است.

وی گفت: با انجام اقداماتی از قبیل تهیه و توزیع دفترچه و بروشور و اعمال تخفیف آب بها باید فرهنگ مصرف درست آب را در بین شهروندان تبیین کرد.

معاون برنامه ریزی فرماندار ویژه مرند ادامه داد: باید سعی کنیم باغ ها و مزارع داخل شهر مرند با اجرای آبیاری تحت فشار و قطره ای حفظ شوند تا این گونه از هدررفت آب جلوگیری شود.

فدایی تاکید کرد: طرح مدیریت مشارکتی آب های زیرزمینی در راستای صرفه جویی در مصرف آب، به صورت نمونه در روستاهای «باروج» و «قراجه محمد» شهرستان مرند اجرا می شود.

وی در ادامه بر ضرورت نصب کنتور هوشمند برای چاه های آب شهرداری مرند تاکید کرد و اظهار داشت: شهرداری مرند موظف است تا پایان امسال نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و نصب کنتور هوشمند برای چاه های آب خود در شهر اقدام کند.

فدایی همچنین با مثبت ارزیابی کردن نصب کنتور هوشمند آب در چاه های صنعتی تصریح کرد: تنها ۳۳ چاه صنعتی شهرستان مرند فاقد کنتور هوشمند آب هستند که این تعداد نیز به زودی عملیاتی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ویژه مرند از قطع برق چاه های کشاورزی در ساعات پیک مصرف خبر داد و اظهار داشت: جهاد کشاورزی و اداره برق شهرستان مرند قبل از اجرای این مصوبه کشاورزان را در جریان امر قرار دهند تا مشکلی پیش نیاید.

وی در پایان خواستار رسیدگی به مشکل آب شرکت سرم سازی مرند شد و تاکید کرد: ادارات آب و فاضلاب و امور آب شهرستان، در اسرع وقت راهکارهای عملی در خصوص حل مشکل آب شرکت سرم سازی رازی مرند ارائه کنند.