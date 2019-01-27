تظاهرات در آمریکا در حمایت از «مادورو» و مخالفت با سیاستهای ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیاالیوم از برگزاری تظاهرات در آمریکا در حمایت از نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا خبر داد.

تظاهرات کنندگان با دخالت واشنگتن در امور داخلی ونزوئلا مخالفت کردند.

این تظاهرات در نیویورک، واشنگتن، سن خوزه، میامی، دالاس، پترزبورگ و مینیاپولیس آمریکا برگزار شد.

تظاهرات کنندگان مراتب نگرانی خود را از دخالت نظامی احتمالی آمریکا و تلاش های براندازی حکومت قانون در ونزوئلا اعلام کردند.

از جمله شعارهایی که تظاهرات کنندگان سر می دانند، عبارت بود؛ »دست از سر ونزوئلا بردارید» ، «مادورو دوست ماست و همه مردم با تو هستند».

تظاهرات کنندگان از مخالفت خود با سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر دادند.

یکی از تظاهرات کنندگان گفت: روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت می کند و آمریکا در امور کشورهای دیگر دخالت می کند.