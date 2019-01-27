رسوایی بزرگ برای رهبر شورشیان ونزوئلا با انتشار یک فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در حالی که «خوان گوایدو»، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا پیش از این به طرفدارانش اعلام کرده بود که هیچ دیدار با رئیس مجمع قانون اساسی ونزوئلا نداشته است، حال فیلم این دیدار منتشر شده است.

طی چند روز گذشته وزیر اطلاعات و ارتباطات ونزوئلا اعلام کرده بود که خوان گوایدو،‌ رهبر مخالفان این کشور با هدف پیگیری اهداف خود با رییس مجمع قانون اساسی دیدار داشته است، اما گوایدو به سرعت چنین خبری را تکذیب کرد.

حال اما بر خلاف ادعاهای گوایدو، وزیر اطلاعات و ارتباطات ونزوئلا ویدیویی را منتشرکرده که مربوط به حضور گوایدو در محل ملاقات با رییس مجمع قانون اساسی است. این فیلم به سرعت در فضای مجازی منتشر و باعث شده تا صداقت عمل و شعارهای گوایدو زیر سوال قرار گیرد.

گفته شده این ویدئو توسط دوربین‌های امنیتی و مداربسته در محل ملاقات ثبت شده است.

پیش از این یک مقام ارشد در دولت مادورو اعلام کرده بود که رهبر مخالفان این کشور سه شنبه گذشته با «دیوسدادو کابلو»‌ رئیس مجمع قانون اساسی ونزوئلا و «فردی برنال» از اعضای حزب سوسیالیست متحد این کشور در هتل لیدو کاراکاس دیدار کرده است و به آن‌ها گفته است که نمی تواند مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کند.

مقام ارشد دولت مادورو اعلام کرده بود: محور اصلی گفتگوهای گوایدو با مقامات دولتی برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بوده اما مقامات دولتی اعلام کرده اند که در صورت برگزاری مجدد انتخابات، فقط انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می شود.

خوان گوایدو، رئیس‌ پارلمان ونزوئلا، هفته پیش خود را به‌ عنوان رئیس‌جمهوری موقت کشورش معرفی کرد. پارلمان ونزوئلا که در دست مخالفان دولت است، ریاست‌جمهوری مادورو را «غصبی» و «غیرقانونی» اعلام کرده‌ است.

آمریکا و شماری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و نیز بسیاری از کشورهای قاره آمریکا از گوایدو حمایت کرده‌اند. ترکیه، ایران، روسیه، چین، بولیوی و کوبا از دولت مادورو حمایت کرده‌اند.