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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

همایش طلایه‌داران فاطمی در بوشهر برگزار شد

همایش طلایه‌داران فاطمی در بوشهر برگزار شد

بوشهر - در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایش طلایه‌داران فاطمی در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر عصر بکشنبه در همایش طلایه داران فاطمی اظهار داشت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، از رسالت‌های مهم جامعه تبلیغی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن گرامیداشت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: باید در مرحله اول خود را با اندیشه‌های الهی و آسمانی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری آشنا سازیم و به صورتمان را افزایش بدهیم و در مرحله بعد آن را در جامعه توسعه و ترویج بدهیم.

وی در ادامه سخنان خود خواستار تقویت باورهای اعتقادی و دینی در سطح جامعه شد و انقلاب اسلامی را نتیجه عمل به قوانین و احکام اسلامی و برگرفته از تعالیم قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام سروستانی خواستار تقویت نظام محاسباتی شد و اضافه کرد: باید این مسئله را درست تحلیل و تبیین بکنیم که انقلاب اسلامی در دوران قبل و بعد از پیروزی، چه بود و الان در کجا قرار دارد؟ دشمنان ما در چه شرایطی قرار دارند و دستاوردها و قدرت انقلاب اسلامی را تحلیل کنیم و به مخاطبین ارائه بدهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به قدرت رو به افول استکبار جهانی ادامه داد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی دشمنان توطئه‌ها و دسیسه‌های متعددی را برای به چالش کشیدن انقلاب اسلامی طراحی و اجرا کرده‌اند، اما با تدابیر مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه‌ مردم هر جا که دشمن ورود کرده با شکست مواجه شده است.

وی امیدبخشی به آینده را از دیگر رسالت‌های مبلغین عنوان کرد و افزود: دشمن با وجود تلاش زیادی که در ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی به کار برده است، در این زمینه موفقیتی نداشته و انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی داشته است و آینده از آن انقلاب اسلامی خواهد بود.

حجت‌الاسلام سروستانی صبر و استقامت را از دیگر عوامل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: راه نجات انقلاب در گرو تبعیت از جایگاه رفیع ولایت است و دشمن در عرصه‌های مختلفی به جامعه فشار وارد می‌کند و بر همین اساس لازم است عموم مردم با پافشاری بر اعتقادات اسلامی و انقلابی خود، باعث پیروزی نهایی جبهه اسلام شوند و با دو رکن اساسی ولایت و رهبری و مردم همیشه در صحنه دشمنان شکست خواهند خورد.

کد مطلب 4525400

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