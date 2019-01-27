به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر عصر بکشنبه در همایش طلایه داران فاطمی اظهار داشت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، از رسالت‌های مهم جامعه تبلیغی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن گرامیداشت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: باید در مرحله اول خود را با اندیشه‌های الهی و آسمانی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری آشنا سازیم و به صورتمان را افزایش بدهیم و در مرحله بعد آن را در جامعه توسعه و ترویج بدهیم.

وی در ادامه سخنان خود خواستار تقویت باورهای اعتقادی و دینی در سطح جامعه شد و انقلاب اسلامی را نتیجه عمل به قوانین و احکام اسلامی و برگرفته از تعالیم قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام سروستانی خواستار تقویت نظام محاسباتی شد و اضافه کرد: باید این مسئله را درست تحلیل و تبیین بکنیم که انقلاب اسلامی در دوران قبل و بعد از پیروزی، چه بود و الان در کجا قرار دارد؟ دشمنان ما در چه شرایطی قرار دارند و دستاوردها و قدرت انقلاب اسلامی را تحلیل کنیم و به مخاطبین ارائه بدهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به قدرت رو به افول استکبار جهانی ادامه داد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی دشمنان توطئه‌ها و دسیسه‌های متعددی را برای به چالش کشیدن انقلاب اسلامی طراحی و اجرا کرده‌اند، اما با تدابیر مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه‌ مردم هر جا که دشمن ورود کرده با شکست مواجه شده است.

وی امیدبخشی به آینده را از دیگر رسالت‌های مبلغین عنوان کرد و افزود: دشمن با وجود تلاش زیادی که در ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی به کار برده است، در این زمینه موفقیتی نداشته و انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی داشته است و آینده از آن انقلاب اسلامی خواهد بود.

حجت‌الاسلام سروستانی صبر و استقامت را از دیگر عوامل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: راه نجات انقلاب در گرو تبعیت از جایگاه رفیع ولایت است و دشمن در عرصه‌های مختلفی به جامعه فشار وارد می‌کند و بر همین اساس لازم است عموم مردم با پافشاری بر اعتقادات اسلامی و انقلابی خود، باعث پیروزی نهایی جبهه اسلام شوند و با دو رکن اساسی ولایت و رهبری و مردم همیشه در صحنه دشمنان شکست خواهند خورد.