مبلغین توطئه دشمنان برای القای ناکارآمدی نظام اسلامی را خنثی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی عصر یکشنبه در همایش طلایه داران فاطمی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مبانی فکری و ساختار سیاسی استکبار جهانی را به هم ریخته است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی خداوند به ما داده نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: بعد از ۱۴ قرن تبلیغات منفی دشمنان که دین عامل عقب افتادگی ملت‌ها است، حضرت امام در آن مقطع حساس با طرح نظریه نه شرقی و نه غربی و حاکمیت دین الهی اسلام حکومت اسلامی را تشکیل داد.

حجت‌الاسلام محمدی سیرت افزود: اندیشمندان عالم با وجود تمام توطئه ها و القائات فکری دشمنان، الگوی جمهوری اسلامی را پذیرفته‌اند و دشمن از این عامل عصبانی است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که حضرت امام به دنیا سلطان مبین برخاسته از قرآن و اهل بیت را ارائه داد، گفت: استکبار جهانی مبانی فکری و اعتقادی را در غرب به گونه‌ای جا انداخته بودند که دین از سیاست جداست و دین افیون توده هاست، ولی پیروزی انقلاب اسلامی این نظریه را باطل کرد.

وی ادامه داد: آزادترین نظام و حکومت در دنیا جمهوری اسلامی است و به برکت جمهوری اسلامی بساط استکبار در ایران برچیده شده است.

حجت‌الاسلام محمدی سیرت اضافه کرد: در حالی که قبل از انقلاب حکومت ایران دست نشانده استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار بود، انقلاب اسلامی دارای استقلال کامل است و با آزادی، تمامی تصمیمات و سیاست گذاری ها توسط مردم و حکومت اسلامی گرفته و اجرا می شوند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ساختار قدرت در دنیا توسط استکبار جهانی به نحوی تنظیم شده، که به نفع قدرت‌های استکباری باشد و کشورهای استعماری پنج عضو دائم شورای امنیت دارای حق وتو باشند و تمام منافع کشورهای مستضعف را با حق وتو از بین ببرند.

وی افزود: استکبار جهانی از طرف دیگر با ایجاد و تشکیل غده سرطانی رژیم‌صهیونیستی در قلب منطقه اسلامی باعث ایجاد اختلاف در جهان اسلام شدند و جمهوری اسلامی همه این معادلات را به هم ریخت و دشمن شکست خورده است.

حجت‌الاسلام محمدی سیرت امید و توکل به خدا، دعوت مردم به اتحاد و برادری، استقامت و پایداری در راه آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی و تذکر به مسئولان را از وظایف مهم مبلغین عنوان کرد.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن در صدد نادیده گرفتن دستاوردهای نظام اسلامی و ایجاد تفرقه بین اقشار مختلف جامعه و بین مردم و حکومت اسلامی است و مبلغین باید با روشنگری و بصیرت افزایی دسیسه‌های دشمن را نقش برآب کنند.